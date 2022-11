Sigue el jaloneo: retrasan trasvase

REUNIÓN

El titular de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas (CEAT), Raúl Quiroga Álvarez, señaló que se reunió el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) pero no se tocó el tema del trasvase de agua entre un estado y otro, lo que catalogó como "una grosería para nuestros usuarios del Distrito de Riego 026".

El acuerdo del 96 establece que el 31 de octubre se tomarán los datos de los niveles de ambas presas, y el 1 de noviembre se determinará el volumen de agua que se trasvasará. Se estima que deben enviarse 180 millones de metros cúbicos de agua.

Pero no fue así, dijo el comisionado del agua en Tamaulipas, lo que pone en riesgo el próximo ciclo de siembra en la región norte del estado, que representa un total de 69 mil hectáreas.

"Pero a nuestros usuarios ,y por consiguiente, al Gobierno del Estado nos urge saber el volumen para que se haga una planeación eficiente del ciclo agrícola".

Explicó que se necesita saber cuánta agua llegará a la presa Marte R. Gómez para determinar qué tipo de cultivos utilizarán los productores de la zona norte del estado, ya que cada uno requiere de un nivel de líquido necesario para que sea productivo.

"No es el mismo cultivo si no tienes suficiente agua, por lo tanto, no sabes qué semillas comprar, qué seguro tener, qué fertilizante usarás, etcétera", explicó el experto.

Por último, aclaró que el trasvase se puede realizar entre el 10 y 15 de noviembre, sin embargo, resulta urgente para Tamaulipas conocer el volumen de agua para el riego de asiento que se necesita después de la segunda quincena de diciembre.

"Pero a los amigos de Conagua Río Bravo se les descompuso el teléfono", dijo al referirse al tortuguismo de la Conagua.

Al consultar con el área de Comunicación de la Conagua Río Bravo, no se logró obtener información relativa al trasvase, ya que es competencia de las oficinas centrales.

"Hasta el momento la indicación es que el manejo de la información de este tema, estará a cargo de nuestra área central, aún no han emitido nada al respecto", respondió el área de Comunicación.