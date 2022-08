Destapan a Cabeza de Vaca para la presidencia

TESTIMONIO

Aseguró que a pesar de faltar más de un año para iniciar el proceso electoral para renovar la Presidencia, el gobernador García Cabeza de Vaca cuenta con los requisitos para ser considerado por el Partido Acción Nacional (PAN) para contender por el cargo.

"Desde luego quien ha dado la cara, quien ha defendido, quien ha demostrado trabajo y resultados desde luego tiene que ser considerado y en ese sentido nosotros estaríamos también valorando como grupo político", señaló.

Aunque precisó que la decisión la debe tomar el Comité Nacional de PAN para tomar en cuenta a los políticos que pudieran ser considerados como cartas fuertes rumbo al 2024, pero sería ideal que fuera un tamaulipeco quien vaya a las urnas.

´El Moyo´ consideró que el PAN debería tomar la misma estrategia que ha implementado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con los posibles precandidatos, denominados ´corcholatas´ del presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo.

"Hay que valorarlo, los tiempos ya lo permiten. Sabemos que para preparar una contienda de esa naturaleza se necesita tiempo, presencia, se necesitan concesos, no solo de los partidos sino de los actores de la sociedad civil organizada", insistió.

A la sazón dijo que sociedad civil se encuentra preocupada por los resultados que ha otorgado Morena en los estados en donde gobierna, por lo que se debe dialogar con ellos para consensuar quién debe encabezar la candidatura de la Presidencia de México.

"Hemos visto resultados muy lamentables, y ustedes lo saben, no es algo que nosotros inventamos; en materia de seguridad, en desarrollo económico, en atracción de inversiones. Bueno, ha habido una fuga de capitales muy importantes y eso es lo que finalmente el empresario está preocupado", dijo.

Lo anterior a raíz de los comentarios del gobernador García Cabeza de Vaca quien aseguró que "me van a ver en otros lados" una vez que termine su sexenio el próximo primero de octubre, e ingrese la nueva administración estatal.

El mandatario celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de mantenerle el fuero y dejar sin efecto una orden de aprehensión en su contra, lo que catalogó como un triunfo para el federalismo.

"Algo que he estado defendiendo y luchando toda mi carrera política, y aquí el triunfo es al federalismo uy no solamente al gobernador Cabeza de Vaca, y no solamente que el tiempo y la ley me dio la razón, sino que estamos liberando a todo el país del yugo, de la amenaza de querer ser sometidos por el gobierno central".