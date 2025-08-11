Reafirma alcalde colaboración con Seguridad Pública

Con el interés de reafirmar la colaboración institucional en la estrategia de seguridad con el gobierno del Estado y Federal, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez se reunió con el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, General Carlos Arturo Pancardo Escudero.

En vista de la cortesía efectuada en el Complejo de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, estableció acuerdos para dar continuidad a las acciones de prevención del delito en la Capital del Estado y mantener la calificación del 48.5% en percepción de seguridad que en junio de 2025 atribuyó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

A la reunión, Gattás Báez se hizo acompañar del secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, el Asesor Jurídico del Municipio Roberto Huerta Ramos y Secretario Técnico de la Mesa de Seguridad Municipal Luis Enrique Peláez, para fortalecer la coordinación de trabajo desde las distintas áreas de la administración municipal.

Entre los acuerdos, se incluyó establecer el Consejo de Desarrollo Policial, con apoyo del Secretario de Seguridad Pública, para dar continuidad al desarrollo profesional del personal de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad, como a la estrategia de prevención y vigilancia que garantice la paz y tranquilidad de las familias victorenses.



