Minimizan secuestros de migrantes en Tamaulipas

Por: Christian Rivera

Diciembre 06, 2024 -

El Mañana / Staff.- El director del Instituto Tamaulipeco de Migración (ITM), Juan José Rodríguez Alvarado, minimizó los casos de secuestros de migrantes que se han registrado en los últimos años en la entidad, al señalarlos como "casos aislados".

El hecho más reciente – y del cual se tuvo conocimiento por las autoridades – se registró en la ciudad de Reynosa, en donde rescataron a 24 indocumentados que estaban privados de la libertad. El rescate fue encabezado por personal del Grupo Especial de Investigaciones y de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ). "Y son casos que le competen investigar y atender a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía local", dijo el director de atención a los migrantes que llegan a Tamaulipas.

Sin embargo, datos de la Organización Internacional de Migrantes (OIM) establecen que Tamaulipas se ha configurado como una entidad de tránsito para los migrantes internacionales, que viene acompañada de una oleada de violencias y vulneraciones a sus derechos humanos.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), identificó, a través de información obtenida por el INM, un total de 990 extranjeros y extranjeras que estaban relacionados con el tráfico de personas y 31 con el secuestro que, según datos de dicho Instituto, ingresaron al país de manera irregular.

Pese a lo anterior, el director del ITM dijo que son casos aislados lo que se han registrado en la entidad.

"Efectivamente ayer tuvimos la noticia de ese rescate, afortunadamente todo salió bien, son casos aislados que nosotros vemos, realmente es un tema meramente de seguridad, ahí las instancias que operan precisamente la Secretaría de Seguridad, las Fiscalías", dijo.

La competencia del Instituto de Migración local, señaló, es que cuando conocen este tipo de casos de migrantes secuestrados, privados de la libertad, o están siendo forzados a realizar actividades en contra de su voluntad, se le notifica a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía del Estado para que realicen las investigaciones correspondientes, y den con los presuntos responsables.

"No llevamos esos registros precisamente porque son temas que no le competen al Instituto y por lo tanto no tenemos, pero probablemente la Secretaría de Seguridad o las Fiscalías son las que conocen del asunto."