Indagarán causas de contaminación en aguas superficiales de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.

La Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Salud se reunirán para determinar el nivel de contaminación que hay en las aguas superficiales de Tamaulipas, ante las demandas ciudadanas de agua turbia y con mal olor en las últimas semanas.

Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos, adelantó que se reunirá el jueves con Vicente Joel Hernández Navarro, titular de Salud, para analizar los resultados de laboratorio de las muestras de aguas tomadas en los municipios de Tampico, Madero y Altamira, zona en donde se han recabado una serie de demandas ciudadanas sobre que el agua apesta a animal en estado de putrefacción, y que está provocando enfermedades gastrointestinales.

"Sabemos que hubo alguna declaración, sin embargo, este jueves muy probablemente vamos a tener una reunión en Tampico donde vamos a invitar a la Secretaría de Salud para juntos, como debe ser, como compañeros, analizar los resultados del laboratorio que tenemos en Tampico, en Madero y Altamira", dijo.

El problema de turbidez y mal olor se ha registrado en municipios de la frontera como Reynosa, en la zona centro como Ciudad Victoria, en el Altiplano, y en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

Quiroga Álvarez explicó que obedece a que "ha habido un arrastre de materia orgánica brutal, todos los peces que habían quedado muertos en las lagunas y demás; no podemos dejar de tener por unos días ciertos olores, ciertos arrastres de materia vegetal también, descomposición", aunque aseguró que "eso no hace que el agua no sea potable, pero sí le agrega algún olorcito y cosas por el estilo".

ANTECEDENTES

En la edición del 30 de junio, EL MAÑANA informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó un informe donde detalla que 60 de los 82 cuerpos superficiales de agua en Tamaulipas tienen un grado de "agua contaminada" y "fuertemente contaminada" al detectar la presencia de bacterias y partículas suspendidas de Escherichia Coli, Enterococos fecales, Vibrio fischeri, sólidos suspendidos y otros, causantes de diversas enfermedades, si se exponen a grandes cantidades, y hasta la muerte, en casos extremos.

Entre los cuerpos de agua contaminados se encuentran presas, ríos y arroyos. Como la Vicente Guerrero en Padilla, que suministra agua a Ciudad Victoria, Casas y Llera.

Se registró una mayor concentración de contaminantes en la Laguna Madre Norte en San Fernando; los ríos Tamesí y el Pánuco, de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira; en el Soto La Marina, en Aldama y Jiménez; en la presa Vicente Guerrero, en Padilla; el Bravo, en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Río Bravo, así como en el San Juan, en Miguel Alemán. Esas zonas fueron detectadas como fuertemente contaminadas, ubicándose en semáforo rojo.