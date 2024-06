¡Vienen días de lluvias para Tamaulipas!

Cd. Victoria, Tam.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que será una semana de lluvias para Tamaulipas, con pronósticos de hasta 50 milímetros.

El coordinador de Protección Civil del Estado, Luis Gerardo González de la Fuente, explicó que para incrementar las probabilidades de lluvias se estimularán las nubes con bombardeo de químicos en las regiones del Valle de San Fernando, la zona del Altiplano y la región centro de la entidad.

Sí, hay pronósticos de lluvias el día de hoy, el día de mañana, aunado a esto vamos a hacer una estimulación de nubes en la zona centro, en la zona del Valle de San Fernando, en la zona del altiplano para así que tengamos más precipitaciones

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador de Protección Civil del Estado.

PREPARAN VUELOS

Se citó al personal de PC Tamaulipas para preparar las bitácoras de vuelo y desplegar la avioneta encargada de bombardear las nubes con yoduro de plata, químico que incentiva las lluvias.

En lo que va del año se han realizado seis sobrevuelos, el último en el Altiplano que dejó lluvias intensas, al grado de darle vida a los caudales de la región, principalmente en Bustamante, Palmillas y Jaumave.

El reporte extendido del SMN establece que las lluvias que se esperan para los próximos días son generados por un canal de baja presión que va a interactuar con una corriente de chorro subtropical que producirá lluvias y chubascos acompañados de tormentas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste, norte, occidente, centro y oriente del país.

DESCARTAN HURACÁN

El coordinador estatal desmintió la formación de un huracán en el Atlántico y Golfo de México como se ha difundido en redes sociales, ya que la Conagua a través del SMN no ha informado sobre el hallazgo.

"Estaban mencionando que ya había una formación, todavía no, el Servicio Meteorológico Nacional no ha dado nombre, es falso que ya tenga nombre alguna depresión, no hay pronóstico, no hay todavía formado algo en el Atlántico o en el Golfo".

Pero esperan que dentro de poco se forme una depresión tropical, que beneficiaría al estado, así como sus actividades comerciales, y para uso humano.

"Seguimos esperando que se forme alguna depresión, alguna tormenta, algún huracán por la necesidad del agua que hace falta en Tamaulipas.

JULIO, MES DE LLUVIAS

Los reportes refieren que julio será un mes de lluvias intensas para Tamaulipas, con probabilidad de extenderse hasta agosto, precipitaciones que servirán para hacerle frente a la intensa sequía y escasez de agua.

"Es correcto, mes de julio es donde se nos puede estar presentando más intensa el tema de las lluvias en Tamaulipas, agosto, queremos que nos lleve a lo antes posible para mitigar esta falta de agua que nos hace falta tanto a Tamaulipas".