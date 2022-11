Olvidan Buen Fin, van por aguinaldos

"Esperamos con ansias esta temporada decembrina, es la que nos puede salvar a muchos de nuestros vendedores porque tenemos mucho déficit... le debemos a los proveedores y esperamos que haya algo de ventas" Paulino Cortez, dirigente de la Unión de Comerciantes de Victoria

"No queremos echarle la culpa a nadie pero creo que las inclemencias fueron parte de que no hubiera tanta afluencia de la gente, estuvo muy flojo, no estuvo bueno el Buen Fin pero nosotros aquí seguimos trabajando... no hubo mucha gente y a ver qué pasa hoy lunes que todavía es día feriado", dijo Paulino Cortez, el dirigente de la Unión de Comerciantes de Victoria, "quizá sí tuvimos acaso un veinte por ciento más de ventas en estos tres días pasados".

No obstante, las expectativas eran de más del 80 por ciento, similares a los años prepandemia debido a la disminución de restricciones sanitarias y al incremento tanto en aforo como en instalación de puestos ambulantes en la zona centro; el dirigente de comerciantes ambulantes mencionó que actualmente se cuenta con más de 500 vendedores ubicados en distintos puntos del primer cuadro en esta temporada.

ESPERANZA

"– Pero ya viene diciembre – esperamos con ansias esta temporada decembrina, es la que nos puede salvar a muchos de nuestros vendedores porque tenemos mucho déficit... le debemos a los proveedores y esperamos que haya algo de ventas", Paulino Cortez recordó que semanas atrás se solicitó un crédito para la renovación de inventarios al Gobierno del Estado, "pero no tuvimos éxito desgraciadamente, ni modo, sabemos que el Gobierno va empezando y no tienen dinero, esperemos que el próximo año nos tengan una buena respuesta".

Cabe señalar que al igual que con el comercio informal el comercio establecido sobre la céntrica calle Hidalgo vio poca actividad en sus cajas registradoras, mientras que la mayor cantidad de movimiento comercial se observó en grandes cadenas comerciales y tiendas de autoservicios, será en el transcurso de la próxima semana cuando se conocerán las estadísticas nacionales sobre el saldo de la doceava edición de El Buen Fin.