Albergues al 86% por frío

ONDA GÉLIDA

"La onda gélida se empezó a presentar desde el día de ayer (jueves) en la tarde-noche y en el transcurso de la madrugada aquí para el centro del estado", mencionó el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, "se ha estado trabajando en coordinación con los municipios para darle ese soporte a la población vulnerable por la situación que estamos pasando, esta onda gélida".

En el albergue temporal de Nuevo Laredo se acercaron 36 personas en busca de refugio, en Miguel Alemán dos, en Reynosa 143, en Río Bravo dos, y en Matamoros 643, "se nos incrementa más ahí por la situación de las personas migrantes, igual que en Reynosa, se escucha la cantidad pero es porque son en su mayoría personas migrantes", municipios también de la zona norte como Valle Hermoso y San Fernando no han reportado hasta el momento ocupación en albergues a pesar de ello estos se encuentran activos para atender cualquier solicitud.

"Se están haciendo recorridos cada hora, el operativo Carrusel está saliendo constantemente y por medio de la línea de emergencias 911 es como nos entran los reportes... en Nuevo Laredo por ejemplo, se dieron 115 atenciones (a personas en condición de calle) durante la madrugada, se les brindó una cobija y se les dieron alimentos calientes como chocolate, café, una pieza de pan", recalcó González de la Fuente.

Del mismo modo el coordinador estatal de Protección Civil advirtió que las bajas temperaturas continuarán durante el fin de semana por lo que recomendó a la población a extremar las precauciones, en particular con la población de adultos mayores, menores de cinco años y con padecimientos crónico-degenerativos, "si no tiene a que salir a la calle que no lo hagan... y si tienen que salir abrigarse bien, cubrirse nariz y boca a la hora de salir de sus domicilios o de salir de su vehículo y extremar mucho la seguridad con el tema de los calentadores en casa ya sean anafres, calentadores eléctricos, calentadores de gas".