Se deslinda SSP de tiroteos en Hidalgo

Al ser cuestionado sobre la situación que se vivió en el tramo carretero, al presumirse tres personas heridas, al menos uno por bala, por la balacera que se registró, el titular de la SSP señaló que se trató de asistencia a peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), pero "nosotros no tuvimos participación de esa manera".

INVESTIGACIONES

Explicó que la presencia de los elementos fue en orden de acompañamiento a la FGJET para realiza investigaciones después de la detención de Octavio Leal Moncada, quien se encuentra en prisión.

"No es un operativo de la Policía, entiendo que no quisieron algunos pobladores, alguna minoría de la población, el trabajo de los peritos en esa área, los agredieron con palos y piedras, pero la instrucción es muy clara de no repeler, de no confrontar porque no hay necesidad de eso", insistió.

"No es un operativo de la Policía, entiendo que no quisieron algunos pobladores, alguna minoría de la población, el trabajo de los peritos en esa área, los agredieron con palos" José Jorge Ontiveros Molina

Sin embargo, no desmintió que se hayan efectuado disparos en contra de las personas que interceptaron a los peritos y los policías estatales, como se logra observar en transmisiones en vivo.

Los datos oficiales establecen que se registró un choque en donde se vio implicada una camioneta de la Policía Estatal, y resultó lesionado un elemento.

Ontiveros Molina pidió a los miembros de la Columna Cívica Pedro José Méndez a o bloquear la carretera de nuevo, ya que afecta a la sociedad en general, y aún más con el inicio del periodo de vacaciones a partir de este viernes.