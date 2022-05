Sabotean los camiones recolectores de basura

Nos llama la atención que a la media hora me reportan el camión cinco, el camión seis se desvíela, el chofer del trece nos habla que – el camión – no quiere trabajar ya, lo trae al campamento diciendo que hay un problema serio en la máquina¨ Oswaldo Mauricio Valdez Sánchez Secretario de Servicios Públicos

La mañana de este sábado 25 camiones recolectores de basura salieron del campamento de Servicios Públicos municipales para recorrer las rutas del turno matutino, sin embargo, pasadas unas horas tres unidades presentaron fallas mecánicas ordenándose parar a todas las unidades descubriéndose que dos más también se habían descompuesto.

"Estábamos trabajando al cien por ciento, de hecho, tenemos tres camiones de reserva más, pero en la mañana me llaman los muchachos que el primer camión empieza a fallar a eso de las once de la mañana y que se desvíela", explicó el secretario de Servicios Públicos municipales, Oswaldo Mauricio Valdez Sánchez, "nos llama la atención que a la media hora me reportan el camión cinco, el camión seis se desvíela, el chofer del trece nos habla que – el camión – no quiere trabajar ya, lo trae al campamento diciendo que hay un problema serio en la máquina".

Las seis unidades son de la marca Mercedes, el funcionario municipal explicó que estos modelos de camiones recolectores tienen un mecanismo para facilitar la apertura del motor, comprobando con la sexta unidad que alguien introdujo grasa para metales a la cavidad del motor lo que provocó la descompostura de las unidades, fallas similares no se presentaron en otros modelos de camiones.

"A las cuatro o cinco horas de trabajo que se les puso el aceite se empieza a desvielar el motor, paramos todas las unidades, las 25 que en ese momento ya eran 22 unidades en diferentes rutas", indicó que el atentado pudo haber ocurrido entre la mañana y madrugada de este sábado toda vez que al llegar al campamento la noche del viernes estas unidades funcionaban correctamente, "nos hicieron esto – sabotaje – con Alumbrado Público, esto son daños a la propiedad, nos vuelven a hacer daños a los camiones recolectores mágicamente cuando tenemos todo controlado".

Los motores desvíelados tardarán por lo menos un mes en ser reparados y puestos a trabajar nuevamente, estas cinco unidades representan el veinte por ciento del parque vehicular del Departamento de Recolección de Basura lo que ocasionará problemas a partir del lunes para cubrir las rutas al cien por cien, "definitivamente es gente que le sabe al tema por el tipo de grasa, por el tipo de motor que saben que es más fácil de dañarlo... se les va a llamar la atención a los choferes y empieza una investigación muy fuerte, vamos a dar con el que tuvo la responsabilidad y vamos a fincar responsabilidades".