Rumbo Nuevo será de cuota

A partir de junio, la carretera Rumbo Nuevo comenzará a operar como vía de cuota tras su concesión por 30 años, confirmó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

Actualmente, se construye el edificio que albergará la caseta de cobro con vencimiento hasta el 2053, y el proceso de transición avanza conforme a lo planeado.

Cepeda Anaya explicó que el peaje aún no está definido, pero adelantó que los vehículos particulares pagarán aproximadamente 30 pesos, mientras que el tráfico pesado tendrá una tarifa más alta.

"Antes de que inicie la operación de la caseta se va a hacer el aforo y a raíz de eso se establecerán las tarifas. Pero lo que les adelantaba, los vehículos pequeños van a pagar alrededor de 30 pesos", detalló el funcionario.

De acuerdo con el fallo de la licitación, el consorcio pagará un "capital de riesgo" de 1,447 millones de pesos por obtener la concesión de la carretera estatal y para rehabilitar los 37 kilómetros de la rúa.

En el mismo proyecto se determinó que el cobro iría desde los 30 pesos para vehículos ligeros y motocicletas, y hasta los 392 pesos para los camiones de acuerdo con sus dimensiones, con posibilidades de incrementar los costos conforme pasen los años.

HABITANTES DE LOS EJIDOS, LIBRES DE PAGO

En respuesta a la inquietud de los habitantes de los ejidos Boca de Juan Capitán, el Altas Cumbres, El Huizachal, el San Juan de Oriente y El San Antonio, así como a otros dos propietarios de comunidades aledañas sobre posibles restricciones de acceso, Cepeda Anaya aseguró que no tendrán que pagar peaje.

"No, ellos no van a pagar. Los cinco ejidos que están ahí no pagarán", afirmó.

CARRETERA DE LA MUERTA

El principal motivo para privatizar la carretera estatal fue el alto índice de muertes por accidentes vehiculares, por falta de mantenimiento y señalización adecuada.

De acuerdo con registros estatales, en los últimos tres años se registraron 53 muertes de personas, derivados de accidentes automovilísticos en ese tramo carretero por las malas condiciones del cuerpo de la carretera.

En la revisión se encontraron inconsistencias en el asfalto como tramos hundidos, baches, y malos trazos, así como una pésima iluminación y señalización. Se necesitan 800 mdp para su rehabilitación total.

INVERSIÓN MILLONARIA

El secretario también detalló que en 2025 se ejecutarán más de 6 mil 500 millones de pesos en obra pública estatal, además de otros proyectos estratégicos, como el Libramiento de Mante, con una inversión de mil 300 millones de pesos, y el viaducto Tampico-Altamira, con un presupuesto de 6 mil millones de pesos, cuya construcción se extenderá hasta 2027.

"Estamos hablando de obras grandes, normalmente ejercemos más de 4 mil millones de pesos por año en obra pública estatal, pero este año será mayor", señaló Cepeda Anaya.

OBRA, SIN AFECTACIÓN POR ARANCELES

Sobre posibles impactos de los aranceles impuestos por Estados Unidos al aluminio y otros materiales, el funcionario descartó afectaciones en la obra pública estatal.

"El acero se produce en México, no tenemos ningún problema con eso. Es poco el aluminio que se usa en la obra pública, el acero está garantizado", aseguró.

Con la puesta en marcha del cobro en la Rumbo Nuevo, el gobierno estatal busca mejorar la infraestructura vial, aunque el impacto en los usuarios será un tema a seguir en los próximos meses.