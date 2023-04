Investigan a magistrado | Recibió pagos indebidos: Monreal

"Sí se alteró la ley. Yo soy maestro universitario, doy clases en la UNAM (...) doy maestría en clases, soy maestro frente a grupo, pero no puedo cobrar un solo cinco, porque la Constitución me impide, dado que soy servidor público y recibo un salario, una dieta del sector público. Es el mismo caso", explicó.

El Senado designó a Edgar Danés como magistrado electoral de Tamaulipas el 15 de noviembre del 2018, y la Constitución Política de México y la estatal le prohíben desempeñar otro cargo.

Al realizar una consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se observa que el magistrado electoral continuaba cobrando en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria.

El cobro se realizó al menos por un año más, aunque el propio Trieltam confirma que fue por dos.

Toda vez que los tabuladores de sueldos de PNT establecen que todo el 2019 cobró de 20 a 30 mil pesos mensuales brutos, mismo periodo en el que cobró 182 mil 804 pesos con 16 centavos por mes en el Tribunal Electoral.

Los hechos fueron confirmador por Ricardo Monreal, expediente que será analizado en los próximos días para determinar las sanciones aplicables en contra del magistrado presidente de Tamaulipas.

Entre las que se encuentra un extrañamiento, amonestación y hasta la propia destitución del cargo: "Porque cobró o porque recibió recursos económicos de una institución educativa que no le correspondía o que estaba impedido constitucionalmente".

Aseguró que el asunto de Danés Rojas "es delicado", toda vez que el Trieltam aceptó que el magistrado recibió un "pago indebido" durante varios años.

"Envío la resolución al Senado para que determinara la sanción, pero el Senado no ha tomado todavía la decisión porque es en el Pleno; tenemos ese asunto y otros más", dijo.

Asimismo, dijo que en las próximas sesiones se evaluará la designación de la vacante de magistrado que dejó Marcia Laura Garza Robles, que se determinará por mayoría calificada en el Senado.

"No sólo es Tamaulipas, tenemos varios estados del país donde ya se terminó el periodo para el cual fueron electos varios de los magistrados y yo espero que esta semana avance".

Ricardo Monreal Ávila, presidente del Senado.

Lo que dice la ley

Artículo 20 de la Constitución Política de Tamaulipas:

"En términos de lo que dispone la ley general aplicable, durante el periodo de su encargo, los magistrados electorales no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquellos en que actúen en representación de la autoridad electoral jurisdiccional local y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados; asimismo, concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir uno de dirigencia partidista, por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función.