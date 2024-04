Urgen diputados de Morena resolver candidatura en Reynosa

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La presidenta de Morena en Tamaulipas, Yuriria Iturbe Vázquez, se reunió con cuatro diputados con licencia en la capital del estado, para informar el estatus legal del alcalde Carlos Peña Ortiz, quien tiene suspendidos sus derechos electorales y pone en riesgo el triunfo del partido en Reynosa.

En conferencia de prensa en Ciudad Victoria dijo que la situación jurídica que enfrenta Peña Ortiz ponen riesgo que de ser avalado como candidato, a mitad de la campaña Morena se quede sin candidato para la Alcaldía de Reynosa, al promover 24 amparos para no presentarse ante el juez que lo solicita.

Por ello, solicitó junto con los diputados de Reynosa Armando Zertuche Zuani, Marco Antonio Gallegos Galván, Humberto Prieto Herrera y Magaly Deandar Robinson a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena que analice de nuevo a los perfiles, y se tome en cuenta la orden de aprehensión, la suspensión de derechos electorales y la veintena de amparos promovidos por Peña Ortiz.

"Tenemos la obligación de darle certeza al pueblo al proponer un candidato o candidata que esté en condiciones legales de enfrentar esta importante contienda electoral, porque no podemos darle la más mínima oportunidad a la oposición para que tome ventaja de esta situación. Recordemos que estamos a escasos 12 días de iniciar esta campaña".

Aseguró que ni Morena ni el "gobierno humanista" persiguen a políticos, pero tampoco solapan a nadie: "cada uno es responsable de sus actos".

Dijo que el CEN probablemente no revisó la situación jurídica, entonces será la misma Comisión Nacional de Elecciones que revise la situación basada en hechos: "no es hacerle montón, porque es una situación jurídica que está saltando, que no se está resolviendo la que genera está incertidumbre, es ese detalle, no es del partido y así pudiera haber otra situaciones que en el proceso de deben de ir revisando porque tenemos la obligación de brindar certeza".

La diputada con licencia Magaly Deandar Robinson dijo que se debe llegar a la campaña en unidad: "Por eso estamos nosotros aquí cerrando filas, privilegiando siempre el interés superior de Reynosa y sus habitantes.

Por si parte, Zertuche Zuani dijo que 'Makito' debe tener madurez política al bajarse de la contienda, al saber tiene problemas jurídicos que pone en riesgo el triunfo del partido Morena en Reynosa.

"Que cuide el interés colectivo de los ciudadanos de Reynosa. Reynosa tiene una amplia ventaja en el tema de los partidos en este momento y sería un despropósito que esta situación jurídica vaya desgastando el tema. La parte que nos corresponde porque somos el último filtro de una encuesta y de aquí en adelante estamos en la mejor disposición de consensuar entre las partes interesadas este tema".

Humberto Prieto Herrera, señaló que hay las condiciones dadas para que Peña Ortiz no pueda reelegirse como alcalde del Municipio.

"Sería algo de mucha madurez política que por situación legal que lleva mucho tiempo que no se ha atendido, que dejara pasar en esta ocasión esta oportunidad y dejara que entre todos se eligiera a alguien y eso es lo mejor y es la realidad".

Para finalizar, Marco Antonio Gallegos dijo que en conjunto los cuatro aspirantes obtuvieron más votos juntos que el mismo alcalde Peña Ortiz.

"Que inclusive superó al del propio alcalde, juntos superamos esa votación. Afortunadamente estamos en el movimiento, en el partido que líderes todas las encuestas principalmente en Reynosa donde el Movimiento independiente del candidato que encabece la alcaldía Morena tiene mucha ventaja sobre Acción Nacional y el resto de los competidores".