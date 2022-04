Reta Municipio a Sindicato a debatir convenio colectivo

"Que nos sentemos y arrastremos lápiz ahí mismo y saquemos los costos que genera, pero también invitemos a las cámaras de Comercio, a las cámaras de empresarios, a la sociedad civil a que abramos el aspecto para que veamos el debate de las necesidades que exige porque nuestros jefes, los más de 350 mil habitantes que tiene Ciudad Victoria, también nos exigen resultados", actualmente es en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en donde se lleva a cabo la revisión del contrato, situación que ha llevado al Sindicato a manifestarse como medida de apremio a la autoridad municipal para que renueve dicho documento.

Se trata de 99 cláusulas las que componen el convenio colectivo de trabajo las cuales fueron impugnadas en su totalidad al considerarse que algunas exceden en prestaciones a las capacidades financieras del Ayuntamiento, por ejemplo, Fuentes Navarro citó el caso del aguinaldo el cual, por Ley, debe ser de quince días al año mientras que el convenio colectivo estipula el pago de 93 días a los trabajadores municipales de Base, esto es un 520 por ciento más que lo contemplado en el Artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo.

"Esperamos la resolución del Tribunal para que nos dé esa razón jurídica y legal pero antes nos podemos adelantar a esa resolución... sentarnos con el Sindicato y públicamente podemos abrir esa revisión de cláusula por cláusula con costos donde esté también la sociedad civil viendo y opinando sobre la carga presupuestal que tenemos", recalcó el Oficial Mayor municipal.

"Reto aceptado", dice la lideresa sindical

Por su parte, la secretaria general del Sindicato, Laura Guadalupe Infante Quintanilla, dijo que aunque no ha recibido la invitación formal por parte de la Oficialía Mayor ella estaría dispuesta a abrir el debate a la sociedad en general al destacar que el convenio colectivo es un documento público y que puede ser consultado por cualquier ciudadano.

"El Sindicato siempre ha estado abierto al diálogo con respeto hacia las autoridades, no he recibido ninguna invitación oficial, pero si así fuera nosotros estamos también abiertos ya que el convenio colectivo de trabajo es un documento público siempre y cuando se haga con respeto, y que también se incluyan en la revisión los sueldos, prestaciones de los funcionarios públicos y el personal de confianza", no obstante, al consultar la sección de Transparencia y Obligaciones de Transparencia de la página del Municipio no se pudo consultar el contrato en mención.

Infante Quintanilla comentó que actualmente el Sindicato se encuentra enfocado en la restitución de los siete trabajadores que el pasado fin de semana fueron dados de baja por parte del Ayuntamiento debido a que estos se manifestaron ´de forma violenta física y verbal´ durante una sesión de Cabildo, lo que se encuentra prohibido por el Código de Conducta del Gobierno Municipal capitalino.

"Nuestra prioridad es la defensa jurídica de los compañeros porque nos parece injusto, nos parece que es una represión que se aplicó con ellos simplemente por manifestarnos cuando la Constitución nos ampara, y nos podemos manifestar lícita y pacíficamente", en cuanto al debate público, la lideresa sindical insistió en que esto se encuentra considerado cada año en el Presupuesto de Egresos y es resultado de "muchos años de lucha, lo mínimo ahí está, lo que establece el Código Municipal, lo que establece la Ley Federal del Trabajo, ahí están las prestaciones mínimas, pero después de las prestaciones mínimas se ha ido aumentando a través de la revisión de año con año".