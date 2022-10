Resiente presión alta, alcalde de Victoria

A través de sus redes sociales, el alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattas Báez, dio a conocer detalles sobre su estado de salud en donde reveló que la tarde de este viernes acudió a un hospital de la localidad debido a problemas leves de salud, no obstante, el doctor le recomendó reposo, por lo que tendrá que descansar este sábado y domingo para reincorporarse a sus actividades cotidianas a inicio de la próxima semana.

Cd. Victoria, Tam.

"Aquí estamos en el hospital, nos venimos a hacer un pequeño chequeo, nos sentimos un poquito mal, traíamos la presión un poco alta, me dice el doctor que traemos algo de estrés, sobrecarga de trabajo, y es todo, ya en un ratito más nos vamos para la casa y me dice el doctor que para el fin de semana me tomé dos días de descanso".

La tarde de este viernes acompañaría a su esposa Lucía Rodríguez, en la presentación de su primer informe de actividades al frente del Sistema DIF Victoria, lo cual no sería posible debido a las recomendaciones médicas.

Esta semana llevó a cabo diversas reuniones con autoridades estatales y del Congreso local para la conformación del Fondo de Capitalidad, así como encabezó la inauguración de distintas pavimentaciones en diferentes sectores de la capital tamaulipeca.