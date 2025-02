Descartan renuncias voluntarias para reducir gasto en la nómina

A diferencia de Estados Unidos, donde el Gobierno federal ha implementado un programa de renuncias voluntarias con indemnización para reducir el gasto en nómina, en Tamaulipas no se ha considerado una estrategia similar, aseguró la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván.

"Aún no está considerada ninguna posibilidad al respecto", afirmó al ser cuestionada sobre si el gobierno estatal invitaría a los burócratas a dejar sus cargos de manera voluntaria a cambio de una compensación.

El gasto en nómina representa una parte importante del presupuesto estatal, pues actualmente el gobierno central cuenta con 15 mil empleados, mientras que los organismos públicos descentralizados y entidades autónomas suman otros 36 mil trabajadores, lo que da un total de 51 mil burócratas en el estado.

La administración de Donald Trump presentó la propuesta a trabajadores federales a presentar su renuncia voluntaria a cambio de una compensación de ocho meses de sueldo, con el propósito de reducir la fuerza laboral.

Hasta el momento, se ha señalado que 40 mil empleados han aceptado la propuesta, luego de haber recibido el pasado 28 de enero un correo electrónico donde se les plantea la propuesta, similar a la que envió la empresa X (antes Twitter) cuando Elon Musk la adquirió, quien encabeza actualmente el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2025, el Gobierno del Estado gastará 31 mil 245 millones de pesos para el pago de nóminas a personal de carácter permanente, temporales, así como las primas vacacionales, estímulos, horas extras, compensaciones, cuotas, entre otros, lo que representa el 41% del presupuesto total que ejercerá el Estado este año.

Es decir, cuatro de cada 10 pesos que administra el Gobierno Estatal se van en el pago de las nóminas a esos 51 mil empleados.

NO MÁS CONTRATACIONES

Sin más contrataciones en el gobierno. Ante este panorama, Manautou Galván descartó que haya espacio para nuevas contrataciones en la administración estatal.

"No, por el momento, no; no creo que vaya a haber esa posibilidad, no va a haber esa posibilidad de contratar más personas", subrayó.

Por otro lado, aseguró que el pago de pensiones está garantizado hasta el año 2027, según estudios actuariales.

"Les comento que en octubre del 2022 recibimos ese fondo de pensiones con fecha de límite de vencimiento al 2024 y, gracias a estrategias que se implantaron en el instituto, en el Ipset, y pues a la administración que se llevó ahí, pudimos alargar ese periodo de suficiencia hasta el 2027. Pero habrá que ver qué medidas debamos tomar para llevarlo más allá."

Además, el crecimiento en el número de jubilados representa un reto para las finanzas estatales. Según la secretaria, la proporción entre empleados activos y pensionados se ha reducido considerablemente en los últimos años.

"Anteriormente había 10 activos por un pensionado y ahorita son 5 activos por un pensionado", explicó.

Este cambio implica que el número de trabajadores que sostienen el sistema de pensiones es cada vez menor, por lo que el estado deberá buscar soluciones a largo plazo para garantizar la viabilidad del fondo de retiro más allá del 2027.