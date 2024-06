Renuncian los consejeros electorales por amenazas

CIUDAD VICTORIA, Tam.

Por presuntos actos relacionados con la delincuencia, los consejeros municipales del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) en Nuevo Laredo optaron por no continuar en sus funciones en medio de los procesos de impugnación, por lo que el Consejo General decidió asumir sus funciones.

Durante la sesión extraordinaria, el Consejo General del Ietam inició el proceso para trasladar los 567 paquetes electorales de las elecciones de Nuevo Laredo a Ciudad Victoria para su resguardo, hasta la conclusión del proceso electoral 2023-2024.

Lo anterior se originó ante la negativa de los consejeros de Nuevo Laredo de continuar con las labores para los que fueron contratados, después de haber concluido los trabajos de la sesión de cómputo, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría, para no poner en riesgo su integridad física.

El consejero presidente del órgano electoral, Juan José Ramos Charre, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la custodia de los paquetes electorales desde Nuevo Laredo hasta las oficinas centrales del Ietam, en la capital del estado, para evitar la manipulación de los mismos.

Consejero presidente del Ietam, Juan José Ramos Charre.

El Consejo General del Ietam asumirán las funciones para evitar que los consejeros municipales pongan en riesgo su integridad física, quienes presuntamente recibieron amenazas, lo que originó que optaran por no continuar al frente del organismo en Nuevo Laredo.

De acuerdo con los señalamientos de los representantes del partido Morena y de Acción Nacional (PAN), durante el proceso electoral para la elección a la alcaldía de Nuevo Laredo se registraron diversos hechos de violencia en contra de militantes y funcionarios de casillas.

"Lamentar, más que exponer, la situación que se está viviendo en Nuevo Laredo y que nos dicen, y me resulta extraño e inexplicable, que durante el proceso esta representación cuestionó y preguntó en varias ocasiones las condiciones en las que se estaba realizando el proceso electoral en Tamaulipas, y las respuestas siempre fueron que eran las adecuadas", aseveró el representante del PAN, Manglio Murillo.

En ese contexto, el representante de Morena, Andrés García Repper-Favila, dijo que es una situación "atípica" la que se observa en el Consejo de Nuevo Laredo, y fue un hecho que se denunció desde semanas antes del día de las votaciones, donde representantes de Morena fueron agredidos en sus domicilios por personas armadas.

"Su servidor llegó a comentar estas condiciones de inseguridad para nuestros militantes, nuestros brigadistas y para las personas de Nuevo Laredo relacionadas con la jornada electoral. Lo mencioné, presentamos denuncias nosotros, porque, efectivamente, la delincuencia, y esto es, hay que decirlo así, porque esto es una denuncia que nos llegaba a nosotros de la gente".

Y agrega que "La gente no se atrevía a presentar estas denuncias diciendo: éste es mi nombre, a mí me amenazaron, a mí me levantaron; sin embargo, nosotros sí presentamos, incluso, dimos una conferencia de prensa denunciando que, presuntamente, la delincuencia organizada, no se me ocurre decir quién más, la delincuencia organizada estaba, primero, amedrentando a la militancia de Morena y a los brigadistas".

Andrés García Repper Favila, representante de Morena ante el Ietam.

El material electoral será resguardado en las bodegas del Ietam hasta la conclusión de los juicios que se analizan en los tribunales electorales de Tamaulipas y a nivel federal.

En esa tesitura, el Ietam reconoció que ante las manifestaciones citadas por parte de los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, relacionados con hechos presuntamente delictivos que involucran a la delincuencia organizada, que provocaron coacción y amenazas hacia sus representaciones y militancia en diversas etapas del proceso electoral, se estima necesario ejercer su atribución de asumir las funciones del órgano electoral de Nuevo Laredo.

"Con la finalidad de atender los requerimientos de las instancias jurisdiccionales, así como de los actores políticos, y demás actividades residuales hasta la conclusión de la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, por lo que, en consecuencia este Consejo General estima pertinente, determinar la conclusión de los trabajos del Consejo Municipal Nuevo Laredo para que sean desarrolladas directamente por este órgano máximo de dirección".