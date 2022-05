Rehúsan 2 candidatos debatir con Coparmex

Iba a ser un debate serio con paneles de expertos, paneles de opinión, a lo mejor los candidatos no decidieron por cuestión de logística, por estrategia política-electoral, eligieron no debatir con la ciudadanía, no iban a debatir entre ellos aquí era un debate ciudadano* Mario Flores Pedraza, presidente de Coparmex Tamaulipas

"Nosotros en Coparmex hemos organizado a partir de 2018 debates ciudadanos a lo largo y ancho de la República, hasta el momento hemos organizado 42 debates en todo el país, aquí en Tamaulipas en el 2019 y en el 2021 tuvimos debates ciudadanos uno en Tampico y uno en Reynosa", fue el presidente de Coparmex en el estado, Mario Flores Pedraza, quien confirmó la suspensión del ejercicio de confrontación de propuestas entre los candidatos a la gubernatura.

Fue el pasado veinte de abril cuando representantes del sector patronal dieron a conocer el programa ´Participo, Voto y Exijo´ para el proceso electoral 2022 en el Estado de Tamaulipas, este mismo programa ya se ha replicado en otros estados del país en donde este cinco de junio también habrán de elegirse gobernadores; en el caso tamaulipeco sólo Arturo Diez Gutiérrez Navarro de Movimiento Ciudadano confirmó su participación.

"Como también vienen ciertas cláusulas en el convenio que tenemos con el INE donde una sola persona, si va a ir al evento no puede debatir solo, entonces nos estamos apegando a la ley en debates establecida por el INE y por lo tanto como no nos confirmaron el candidato de Morena ni el candidato de PRI-PAN-PRD nos vimos en la penosa necesidad de cancelar el evento que ya teníamos programado para mañana", el próximo debate oficial en el que podrán debatir los tres candidatos será el organizado por el IETAM el próximo 22 de mayo.

Flores Pedraza lamentó que en Tamaulipas no se haya podido concretar este ejercicio entre los candidatos y el sector empresarial, "iba a ser un debate serio con paneles de expertos, paneles de opinión, a lo mejor los candidatos no decidieron por cuestión de logística, por estrategia política-electoral, eligieron no debatir con la ciudadanía, no iban a debatir entre ellos aquí era un debate ciudadano", a pesar de ello, invitó a la ciudadanía a acudir el domingo cinco de junio a emitir su voto por el candidato de su preferencia.