Quedarán 400 mil autos fuera de la regularización en Tamaulipas

El Mañana / Staff.- El próximo 30 de septiembre concluye el decreto de regularización de "autos chocolate" y un aproximado de 400 mil vehículos de procedencia extranjera que están en Tamaulipas corren el riesgo de quedar fuera, alertó el presidente de la representante de ONAPPAFA, Jesús Manuel Zúñiga Maldonado.

"Esa es la inquietud de cientos de miles de propietarios de vehículos de procedencia extranjera que aún siguen sin regularizar, sabemos de antemano de que esto es muy difícil que termine, pero sí hay mucha inquietud; si terminará, ya no va a continuar o qué va a pasar uno de los problemas, una de las inquietudes más fuertes es qué va a pasar si ya no hay decreto se decía que iba a haber una redada de decomisos, que ya no iban a dejar circular a los vehículos de procedencia extranjera". Jesús Manuel Zúñiga Maldonado, ONAPPAFA