Trenazos fatales

"El problema mayor es la falta de precaución y el teléfono celular, la distracción de la gente", enfatizó el director de Seguridad, Tránsito y Vialidad municipal, Guillermo Gerardo Hernández Valdez, "las vías de ferrocarril están señaladas en todos sus cruces y no hay motivo por el cual no te pares, el problema es que por mucho tiempo no pasó el ferrocarril y ahorita que tiene un constante movimiento se están dando estas situaciones debido a la confianza de la gente que al llegar a estos cruces, y no hacer alto total, ante la distracción y falta de precaución".

CRUCES

El ferrocarril cuenta con doce cruces vehiculares a través del plano urbano de Ciudad Victoria, anteriormente – en pasadas administraciones municipales – se contó con propuestas para desviar el paso del tren de carga a través de la localidad sin embargo actualmente no se cuenta con pláticas en ese sentido con Grupo México Transportes – FERROMEX –, operador de este medio de transporte.