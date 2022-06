Registra la entidad menos asesinatos

En el primer cuatrimestre del año se registraron 159 asesinatos en territorio tamaulipeco, lo que coloca a la entidad muy lejos de los primeros lugares de violencia que ocupó en 2017 y 2018.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 4,850 homicidios intencionales, concentrados en Michoacán (1,000), Guanajuato (993), Estado de México (830), Baja California (805), Jalisco (642) y Sonora (580).

El presidente López Obrador afirmó que la violencia homicida se registra en las entidades donde más de 2 grupos delictivos pelean por el control territorial, a diferencia de los estados donde solo hay una facción.

"Hay lugares donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios, se los explico más: Sinaloa y Durango no están entre los estados con más homicidios porque hay una sola banda y en Michoacán, no hay un solo grupo, sino 10 distintos y los enfrentamientos entre bandas son mayores", dijo el mandatario.

"El 75% de homicidios en México es por enfrentamientos entre grupos de las bandas, solo hay algunas por ejemplo, está la del Estado de México que se mete mucho con la población con la extorsión, dominan mercados y al cobro de derecho de piso y las bandas grandes están enfocadas en el tema de las drogas", dijo el mandatario en la conferencia mañanera.

A pregunta directo sobre si existe la paz impuesta por el narcotráfico, el presidente López Obrador respondió: "Es el predominio de un grupo que no tiene competencia con otros y esto lleva a que no haya enfrentamientos"

Por ello, señaló que puede probar que el 30% del territorio nacional "no está bajo dominio" de grupos armados, como señalaron agencias de Estados Unidos a inicio de 2022.

A pesar del aumento del homicidio a nivel nacional, Tamaulipas mantiene la cifra a la baja, de acuerdo a las cifras que reporta la Fiscalía General de Justicia (FGJ) estatal al gobierno federal.

Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2022, suman 118,732 los homicidios dolosos en el país. Este fin de semana se registraron 270 asesinatos con violencia: el viernes se reportaron 91 homicidios dolosos, el sábado 91 y el domingo 88.