Recursos de regularización de vehículos ´chocolates´ pavimenta 25 vialidades en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.-Con recursos federales del programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera se ha logrado pavimentar 25 vialidades en municipios como Aldama, Camargo, Cruillas, El Mante, Ciudad Madero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Nuevo Laredo, Tula, y Victoria siendo Tamaulipas la entidad donde más automóviles se ha logrado nacionalizar por este programa.

"Una vez que concluya no se va a permitir que en Tamaulipas transiten vehículos de manera irregular, es decir con placas sobrepuestas, con placas que no corresponden... para nosotros es un tema muy importante en la seguridad", mencionó en rueda de prensa el vocero de Seguridad Pública, Jorge Cuéllar Montoya, "pero después de que termine este programa no va a haber prórrogas, no va a haber ninguna contemplación para quienes incurran en esta irregularidad".

Han sido más de 284 mil 012 vehículos de procedencia extranjera nacionalizados en Tamaulipas recaudándose hasta el momento una cantidad superior a los 710 millones de pesos; sólo en esta capital están siendo ejercidos 26 millones de pesos para la pavimentación de 18 vialidades, 5 con concreto hidráulico y 13 con asfalto.