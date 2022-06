Recuperan 7 camiones de la 'basura'

"tenemos los 8 meses, en reparación de camiones y poco a poco vamos recuperando, poco a poco estamos recuperando camiones, poquito a poquito estamos trabajando...", el secretario de Servicios Públicos municipales, Oswaldo Mauricio Valdez Sánchez, dijo que ya se está trabajando en la unidad número 18 la cual, en la próxima semana, se estará integrando a la flotilla vehicular, "es el camión 31... ahorita estamos metiéndole el cofre, la defensa, y un poquito de pintura, pero no es el único, de la ´basura´ hemos sacado más de ocho camiones que estaban totalmente para abajo".

Se trata de unidades Caterpillar de modelos 2016 y 2018 los cuales se encontraban ´yonqueados´ en el campamento de Recolección de Basura, en total se trata de 17 unidades las cuales se hallaban abandonadas por falta de mantenimiento, mismas que podrían ser ´rescatadas´ para su puesta en operaciones nuevamente.

Actualmente el Municipio cuenta con 18 unidades propias en funcionamiento y 13 en modelo de arrendamiento con un proveedor particular, al día operan entre 25 y 30 camiones los cuales trasladan un promedio de entre 380 y 400 toneladas de residuos al relleno sanitario, "pasa como con el relleno sanitario que cuando llegamos nos decían que no tenía más de un año de vida y ahorita me atrevo a decir que tenemos otros 35 años de vida", Valdez Sánchez reiteró que el Ayuntamiento cuenta con el proyecto de comprar entre 10 y 15 camiones nuevos en la presente administración.

Finalmente consideró que, con el mantenimiento adecuado, estos camiones ´rescatados´ podrán proporcionar el servicio por varios años más, "fue reparación de motor, transmisión, bombas, mangueras, es bastante económico sobre todo para el valor del vehículo, es un vehículo bastante bueno que a mí en lo particular me gusta mucho que es un Caterpillar y con una caja McNeilus, que para mi gusto es un vehículo que nos va a dar mucho servicio".