Reconoce Diez triunfo de AVA

El anuncio lo dio en la sede de su casa de campaña ubicada en el 17 Guerrero – esta capital –acompañado por su equipo de campaña y la diputada federal, también exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, en donde agradeció los 44 mil 895 votos del pasado domingo los cuales equivalen al 3.15 por ciento del total; estos contrastan con los resultados del proceso electoral 2015-2016 en donde el en ese entonces candidato Naranja, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, obtuvo 39 mil 841 votos más con un 5.81 por ciento de la votación total.

"Fue una elección donde compraron votos, donde dieron recursos por todos lados, donde compraron voluntades... Espero que – Villarreal Anaya – abra todas las puertas a toda la inversión, espero que no sea un Gobierno de ´abrazos no balazos´, donde impere el respeto a la ley, espero que deje todo eso y que se ponga a gobernar", acusó tanto al candidato de Morena como al del PAN – César Verástegui – de la compra de votos y supuestos nexos con el crimen organizado, a pesar de esto, dijo que no presentará denuncias ante las instancias correspondientes.

Finalmente hizo un llamado a Américo Villarreal para velar por los tamaulipecos, así como mencionó estar dispuesto a reunirse con él para hacerle saber el sentir de la gente en su gira ´por los 43 municipios de Tamaulipas, "se necesitan buenos gobiernos, gobiernos que su única sociedad sean con todos ustedes, ciudadanos libres... y que no vaya a vender el estado porque eso sí sería muy mal para todos los tamaulipecos".