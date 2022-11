Reclaman productores cambio en la Conagua

Cd. Victoria, Tam.

"Queremos hacer patente en el que esa persona que tuvo principios éticos que le permiten la defensa nuestra, eso es lo que necesitamos en CONAGUA, funcionarios que tengan ética profesional y que no haya tanta corrupción como hasta ahorita ha habido", dijo el presidente de la Asociación de Usuarios del Canal Común Río Guayalejo, Pedro César Luna Reyes, "la piensan destituir y el problema es que ella nos ha dado el apoyo, nos ha dado el respaldo para que seamos atendidos aquí en la zona Golfo Norte".

Fue en la rueda de prensa ´Mañanera´ de este lunes – en la Ciudad de México – donde el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su salida a petición del director general de CONAGUA, Germán Martínez Santoyo; tras la remoción de la exsubdirectora, el mandatario federal le propuso a esta su colaboración para la elaboración de una Reforma para el uso racional del agua y para evitar la sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte de actividades industriales.

"Gracias a ella se lograron varios acuerdos en donde ya no hay necesidad de más... mas que se cumplan esos acuerdos, pero lo cierto es que si no tenemos un respaldo como el que nos ha dado – Elena Burns –, prácticamente lo que hemos logrado con ella en seis o siete meses no lo habíamos logrado en diez años", los productores entregaron un oficio dirigido al gobernador Américo Villarreal Anaya para solicitarle que se le dé seguimiento a los acuerdos obtenidos para un reparto equitativo del agua del río Guayalejo.

Luna Reyes recordó que de los nueve municipios afectados por la sobreexplotación de una concesión de agua en el Guayalejo, seis pertenecen a la Asociación de Usuarios del Canal Común Río Guayalejo, además de 53 pequeños productores los cuales padecen una atroz sequía desde hace más de diez años, "el problema inicia con los limoneros que extrajeron agua durante diez años de manera ilegal, no es cosa de ahorita, es cosa de diez años, y sin embargo nunca se atendió el problema de manera real por parte de CONAGUA", más de cuatro mil hectáreas carecen del vital líquido tanto para consumo humano como para actividades productivas en esta región, apuntó.