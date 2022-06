Rechazan brote de Covid en CBTis 24

"Hay unos casos confirmados de COVID en el plantel, confirmados por los padres, todo caso que se considere positivo tiene que ser verificado con un documento médico que compruebe que el alumno tiene un caso de COVID, lo que hacemos posterior a ello es hablar con los papás y una vez que el papá hablamos muy responsablemente con los maestros y mandamos a ese grupo a un período de estancia de siete días en casa", los casos confirmados habrían contraído la enfermedad fuera de los muros de la escuela.

El primer caso se registró la semana pasada mientras que los otros dos contagios ocurrieron entre el lunes y martes de esta semana, por lo cual, tres grupos tuvieron que ser clausurados de manera temporal, enviados sus alumnos a casa para trabajar bajo el formato de educación a distancia, y será en un lapso de diez días cuando estos podrán retomar clases presenciales; el CBTis 24 cuenta con una plantilla de tres mil 120 alumnos con 27 maestros y personal administrativo en dos turnos.

"No tenemos más casos confirmados como tal que nos permitan... o creen esa psicosis que se está generando con toda la población, no es verdad que existen setenta casos de COVID, solamente son tres casos, los tres están aislados y todos los docentes y el resto de estudiantes están estudiando desde casa como medida de seguridad", esto según el protocolo sanitario establecido por las secretarías de Educación y Salud estatales.

El maestro Guerra Salas pidió a los padres de familia no caer en psicosis, confiar en sus autoridades educativas, e informarse a través de los canales oficiales, "el COVID en los últimos meses o semanas ha presentado una situación no tan crítica como aquel COVID que veíamos al inicio, entonces hay que tener confianza, los jóvenes necesitan expresarse y manifestarse, y aprender dentro de la escuela y no seguir este camino de las clases en línea".