Prevén recorte de burocracia

El Estado analiza posibles recortes de personal y reacomodos administrativos en sus dependencias y organismos, como parte de un estudio integral para garantizar que cada área opere únicamente con lo básico e imprescindible.

La secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, explicó que cada secretaría está revisando sus funciones, estructura y necesidades reales de operación.

"Es para ver que se cuente con lo básico, con lo imprescindible, que se trabaje como necesario nada más, que no haya excesos", puntualizó.

El análisis contempla también organismos políticos y entes autónomos, con el objetivo de identificar áreas con duplicidad de funciones o con exceso de personal.

"Si hay una obesidad realmente, hay mucho personal que pudiera dar origen a este reacomodo, a una fusión de las dependencias", señaló.

Bajo ese mismo contexto de austeridad, la funcionaria aclaró que en la actual administración estatal no ha habido nuevas contrataciones de personal, con el fin de evitar más gasto.

"No, nuevas contrataciones no; es la plantilla que ya está autorizada", dijo, precisando que en conjunto, incluyendo Educación, Salud, poderes autónomos y otros organismos aportan al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado, concentran 50 mil empleados.

Sobre la posibilidad de despidos, enfatizó que "todo va a ser en un modo administrativo, no va a haber despidos, no va a haber despidos", en referencia a que no se prevén acciones que perjudiquen al personal, y que el resultado dependerá del diagnóstico de cada secretaría: "Pues se verá lo que haya que hacerse para funcionar con lo necesario, con lo básico".

En cuanto a las áreas con mayor número de personal, indicó que Seguridad Pública, Salud y Educación son las que concentran el mayor número de empleados para el Estado.

Aunque dijo no tener conocimiento de la existencia de "aviadores" en la nómina, invitó a denunciar cualquier caso detectado, al referir que "si saben de algunos, pues que nos lo hagan saber".

Manautou Galván adelantó que algunas dependencias ya concluyeron su análisis y cuentan con nueva estructura aprobada, mientras que otras siguen en proceso de evaluación.



