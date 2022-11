Médicos ´ya no serán delincuentes´: Despenalizan negligencia médica en Tamaulipas

El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos durante la sesión de este miércoles, al considerar que no puede ser motivo de infracción ni sanción el actuar de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud, siempre y cuando se demuestre que hicieron todo lo necesario para salvarle la vida a los pacientes.

La iniciativa fue celebrada por el grupo de médicos que acudió a la sesión para presenciar la despenalización de unas denuncias que más afectan al personal de la salud en México, siendo la primera entidad federativa en despenalizarla.

El documento establece que "No pueden ser responsables del resultado no deseado, de los efectos secundarios, de las lesiones del paciente o las complicaciones propias de los tratamientos indicados que se ameriten de manera individualizada, de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica".

Se reformaron el artículo 25 de la Ley de Salud de Tamaulipas y 235 y 238 del Código Penal del Estado de Tamaulipas.

Se modificó la Ley de Salud para que el personal médico no sea sujeto a procesos penales cuando los establecimientos no cuenten con las condiciones, el equipamiento y el instrumental médico indispensable para prestar los servicios de salud y la responsabilidad recaerá en la institución médica.

"Se observa que la pretensión de la promovente versa precisamente en eximir de responsabilidad al profesionista de la salud, cuando en cumplimiento de su deber y en virtud de su propia ética actúa en beneficio de su paciente, y que, no obstante, por cuestiones ajenas a su voluntad, no cuenta con el material necesario para realizar con eficacia su encomienda, al ser su centro de trabajo quien debe suministrarle lo necesario para realizar sus funciones", señala la iniciativa.

Por cuanto al Código Penal, los trabajadores de la salud serán responsables de los delitos cuando atiendan a pacientes que no sean propios de su especialidad, cuando brinden atención bajo la influencia de sustancias adictivas, bebidas alcohólicas y otras drogas delictivas y de abuso.

"Así como eximirlos de cualquier responsabilidad cuando las y los pacientes lleguen a presentar efectos secundarios, complicaciones propias de los tratamientos indicados o cuando se realice todo lo necesario e idóneo para salvaguardar la integridad física o la vida del paciente".

Por último, establece que los médicos serán responsables de técnicas y tratamientos que se apliquen de manera individualizada de cada práctica médica.

"Ya no nos tratarán como criminales"

"El médico está preocupado, está angustiado que no pueda hacer cosas a veces por los pacientes y que además lo van a demandar a él y no al hospital..." Jorge Sánchez Medina, presidente del Colegio de Médicos de Tamaulipas

El presidente del Colegio Médico de Tamaulipas, Jorge Sánchez Medina, celebró que se haya despenalizado la negligencia médica en el estado, pues ya no serán tratados como criminales, pues ningún médico busca hacerle daño a sus pacientes.

"Está muy bien, y bueno, que cumpla su juicio, su cosa legal, pero no dentro de la cárcel como es ahorita, como siempre lo hace, y eso hace que el médico gaste mucho dinero", dijo.

Además, señaló que actualmente el gremio médico se encuentra en un "auge" en el que están siendo objeto de demandas por presuntas negligencias médicas, y eso podría desencadenar que la atención se incremente exponencialmente, como en Estados Unidos, país en el que una consulta cuesta hasta 10 veces más.

"El médico está preocupado, está angustiado que no pueda hacer cosas a veces por los pacientes y que además lo van a demandar a él y no al hospital; jamás he visto demanda contra hospitales ni contra administraciones, siempre es contra el médico", dijo.

Por lo anterior, aplaudió que en Tamaulipas se modificara la Ley para que se denuncien a los hospitales y clínicas cuando no tengan los insumos y equipos adecuados para ofrecer servicios médicos y se obligue a los galenos a atender, y en caso de negligencia, las penas serían contra las instituciones médicas. "Así debió ser siempre", señaló.