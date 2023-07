Protestan periodistas

Cd. Victoria, Tam.

Trabajadores de medios de comunicación se manifestaron en las escalinatas del Congreso del Estado en respaldo al periodista José Inés Figueroa Vitela, el cual fue víctima de agresiones por parte de representantes tanto federales como estatales del Partido Acción Nacional, quienes el lunes tomaron el Congreso local por espacio de varias horas.

“Ya los abogados están elaborando una denuncia, tres denuncias vamos a presentar contra Vicente Verástegui Ostos y sus guaruras que fueron los que primeramente me agredieron, contra la diputada (Leticia Sánchez), el sujeto que me avienta es otro de los pistoleros de Vicente Verástegui, y también vamos a denunciar al coordinador de la bancada del PAN, el Moyo García Aguiar que fue quien dio las indicaciones, fue el que me amenazó, que ordenó que me sacaran”, relató.

Figueroa Vitela fue desalojado del Palacio Legislativo de manera violenta por el diputado federal Vicente Verástegui Ostos, posteriormente agredido físicamente por la diputada Leticia Sánchez Guillermo al intentar ingresar al recinto legislativo, y fue vituperado por legisladores panistas encabezados por Félix García Aguiar quien como presidente de la Junta de Coordinación Política pretendió despedirlo como coordinador de Comunicación Social de la 65 Legislatura.

“Ellos como nosotros nos debemos al pueblo, nosotros representamos al pueblo, servimos al pueblo, somos una correa de transmisión… y ellos están cobrando por representar al pueblo, esa diputada que golpeó a José Inés cobra por representar a la población de Matamoros”, dijo la periodista María Guadalupe Jaramillo, “lo más grave es que vimos en el vídeo una parte de lo que sucedió dentro del Congreso (…), pero lo que no se vio fue que los guaruras de Vicente Verástegui (diputado federal del PAN), lo sacaron del reciento, lo maltrataron y nadie se dio cuenta”.

A través de distintos videos se logró demostrar cómo Inés Figueroa fue víctima de las agresiones durante la toma del Congreso local en donde además se registraron actos de vandalismo por parte de los blanquiazules, “comparto este sentimiento como muchos de ustedes (periodistas) para que se haga justicia, que se sancione porque no pueden ir golpeando a la gente, nadie les dio ese derecho, aunque sean diputadas o diputados no tienen el derecho de golpear a nadie”.