Tamaulipas monitorea onda tropical; prevén lluvias en próximos días

Ciudad Victoria, Tamps

Protección Civil Tamaulipas informó que se monitorea la onda tropical número 22, que avanza por la Península de Yucatán y presenta un 20% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos siete días.

El fenómeno se localiza al sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora. En las próximas 48 horas, la probabilidad de desarrollo ciclónico es del 10%.

Aunque se prevé que la onda tropical se ubique en el Golfo de México entre jueves y viernes, hasta el momento no se espera un fortalecimiento significativo. Protección Civil Tamaulipas exhorta a la población a mantenerse al tanto de las actualizaciones oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el paso de esta onda tropical, junto con la inestabilidad atmosférica y una vaguada de altura, podría incrementar la probabilidad de lluvias en la entidad durante los próximos días.