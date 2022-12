Alistan sanciones contra ex parejas

Es importante porque la Violencia Vicaria es uno de los más crueles tipos de violencia porque afecta no solamente a la mujer que está siendo violentada, también afecta a los niños, a las niñas" Alejandra Cárdenas Castillejos, diputada local por el PRI

En las próximas semanas serán presentadas reformas a los códigos Civil y Penal del Estado de Tamaulipas para sancionar la Violencia Vicaria, agregada recientemente a la legislación local pero sin castigos aún para los hombres que incurran en esta modalidad de Violencia Intrafamiliar en contra de las mujeres.

"Tenemos varios temas, reformas al Código Penal y al Código Civil para que se complete la Ley Vicaria, que ya esté al cien por ciento", mencionó la diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos, "primero era importante que se visibilizara como un tipo de violencia y queda pendiente para ya sea ahorita en la permanente o entrando en el siguiente período de sesiones votarla en el Pleno para que se haga la Reforma correspondiente".

Fue la diputada del Partido Revolucionaria Institucional quien presentó la iniciativa durante el pasado período ordinario de sesiones de la 65 Legislatura, el 30 de noviembre fue presentado el dictamen ante el Pleno el cual fue aprobado por unanimidad luego de que el Grupo Parlamentario de Morena y Acción Nacional se adhirieron a la causa. En esta se define a la Violencia Vicaria como: la utilización que hace por sí mismo o por interpósita persona, el padre, ex esposo, ex pareja, o quien haya tenido una relación sentimental o sexual con la madre, utilizando a los hijos y las hijas para causar daño, dolor, angustia o cualquier tipo de afectación a la madre.

"Es importante porque la Violencia Vicaria es uno de los más crueles tipos de violencia porque afecta no solamente a la mujer que está siendo violentada, también afecta a los niños, a las niñas, y creo que por eso es importante el darle celeridad a este tema", destacó que no se cuenta con una cifra oficial de casos de esta modalidad de Violencia de Género, "en los últimos meses he estado en contacto con diferentes mujeres que han sido violentadas en este tema, es importante dar el siguiente paso, que sea sancionado, y esto lo que va a ayudar y que proponemos es que vayan bajando los índices de violencia".

Del mismo modo, Cárdenas Castillejos recordó que también se encuentra en proceso la elaboración del Padrón de Deudores de Obligaciones Alimentarios, serán los jueces de lo Familiar quienes deberán de denunciar a los responsables luego de emitir sentencias por demandas interpuestas por los representantes legales (madres, abuelos o tutores) de los niños en necesidad de medios económicos para sobrevivir.