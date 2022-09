Sin oportunidades los profesionistas

Miles de egresados de carreras técnicas y licenciaturas de Victoria emigran anualmente a otras localidades buscando mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos, o dónde ejercer sus estudios por lo que la administración municipal se encuentra abocada en atraer empresas del ramo tecnológico dónde se puedan desenvolver los profesionistas recién egresados.

"Tenemos que hacer las condiciones para que nuestros nuevos profesionistas se queden en la ciudad, no es un sentido egoísta de tenerlos aquí sino mantenerlos con las mejores condiciones", dijo el secretario de Desarrollo Económico y Turismo municipal, Jorge Bello Méndez, "estamos generando grandes condiciones en diferentes ramas, por ejemplo la tecnología, y no hemos explotado el área de tecnología, no tenemos empresas de tecnología en Ciudad Victoria".