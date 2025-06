Amagan productores con bloqueos en Tamaulipas

Ante lo que califican como incumplimientos en los apoyos prometidos, productores del norte de Tamaulipas lanzaron hoy un ultimátum a los gobiernos federal y estatal, al señalar que si para el próximo lunes no se establece un precio justo de 6 mil pesos por tonelada de sorgo, cerrarán completamente puentes internacionales y carreteras como medida de protesta por el abandono del campo y en exigencia de subsidios.

Además del apoyo económico, los agricultores demandaron esquemas de comercialización con participación del Gobierno federal para garantizar precios justos en cultivos como el sorgo y el maíz, así como mecanismos de manejo de riesgos y recursos complementarios ante la sequía y el alza en los costos de producción.

Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, señaló en un comunicado que la paciencia se agotó en el norte del país.

Advirtió que si no se fija el precio exigido, actualmente en 3 mil pesos por tonelada, la protesta se llevará a cabo el lunes 23 de junio.

"Este año ha sido el peor de la historia agrícola de la región", afirmó el líder campesino, al detallar que agricultores de municipios como San Fernando, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Méndez, Burgos y Cruillas se sumarán a la movilización.

Aunque no dio detalles logísticos, aseguró que los bloqueos en carreteras y puentes internacionales serán totales.

Sostuvo que se trata de una medida desesperada, pero urgente y necesaria.

"No nos están dejando otra opción: o el gobierno actúa o el campo se apaga", advirtió Hernández.

"Los agricultores no piden limosnas, exigen justicia, precio justo y políticas reales de apoyo al campo. El tiempo de las promesas vacías se acabó. Si no hay respuestas, el lunes se cerrarán puentes, carreteras y accesos fronterizos; el campo se defenderá a sí mismo como lo ha hecho por generaciones".

Estimaciones del sector apuntan a que, de una producción esperada de 1 millón de toneladas de sorgo para este año, apenas se alcanzarán unas 600 mil, lo que representa una caída del 40 por ciento. Esto debido a la falta de apoyos, créditos, cierre de bancos, condiciones climáticas adversas y abandono institucional.

El dirigente señaló que el 30 por ciento de las tierras ni siquiera pudieron sembrarse por falta de recursos, y que la poca producción obtenida no tiene precio, ni compradores, ni opciones de financiamiento.

Aseguró que la situación ya afecta toda la cadena comercial y social.

"No hay capital, no hay respaldo, no hay cosecha. Lo único que abunda es la desesperación", sentenció.

Aunque no descarta que durante el fin de semana puedan llegar noticias alentadoras, Hernández advirtió que "la advertencia no tiene marcha atrás".