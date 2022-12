Dispone DIF de cuatro albergues temporales

Cd. Victoria, Tam.

"Se han donado una o dos cobijitas a gente en situación de calle que no quiera ir al refugio temporal y mientras que no corra peligro su vida, no los obligamos, pero ya estamos trabajando, estamos bien coordinados ya; desde anoche tenemos la guardia al cien para cualquier cosa", dijo el comandante de Bomberos, Juan José Perales Jaramillo.

Informó que por el momento no se han recibido llamados de las comunidades serranas del municipio como en el caso de los ejidos Altas Cumbres y El Huizachal, enclavados en lo alto de la sierra al sur de esta localidad.

El Municipio, a través del Sistema DIF Victoria, cuenta con cuatro albergues temporales para la temporada invernal ubicados estos en los CEDIFS de las colonias Buena Vista, Enrique Cárdenas González, Viviendas Populares y en el fraccionamiento Las Flores, los cuales se irán abriendo, dependiendo de la demanda de familias en condición vulnerable.