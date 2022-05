´Prenden´ CDV y Morena controversia preelectoral

Eso de quedarme callado no se me da y más si me atacan y tengo para todos, esos y todos los que les rodean, los tamaulipecos sí sabemos quién es quien, fui aludido, atacado y les estoy respondiendo". Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

En Tamaulipas se está jugando la suerte del país y de la cuarta transformación, en Tamaulipas se está dando una batalla muy desigual entre la torpe y terca violencia de la mafia del poder tamaulipeco´´. Luis Ernesto Palacios, delegado de Morena en Tamaulipas

El escenario político en Tamaulipas vivió ayer un enfrentamiento entre los principales actores en el que se vertieron acusaciones entre el gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca y los diputados y alcaldes de Morena a 25 días de desarrollarse las elecciones para elegir al nuevo gobernador.

A las 8 de la mañana de este 10 de mayo inició la controversia cuando el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca convocó a una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno para aclarar varios señalamientos divulgados por el candidato de Morena a la gobernatura, Américo Villarreal Anaya.

"Eso de quedarme callado no se me da y más si me atacan y tengo para todos, esos y todos los que les rodean, los tamaulipecos sí sabemos quién es quien, fui aludido, atacado y les estoy respondiendo", expresó el mandatario.

Hizo una cronología de los hechos que se han difundido en medios de comunicación que involucra a políticos de Morena, entre ellos la acusación realizada por el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto las cuales calificó de infundadas.

"Los que no han aclarado nada han sido ellos, los que han sido señalados han sido ellos, esto ha sido un problema interno de este partido político", expresó el gobernador.

REVIRAN MORENISTAS

Menos de dos horas después de la conferencia del gobernador, diputados locales, federales y senadores de Morena plantearon su postura y calificaron de persecución política los comentarios y hechos por el mandatario tamaulipeco.

De acuerdo con el delegado de Morena en Tamaulipas, Luis Ernesto Palacios, por parte de la administración estatal se han ejercido fuertes presiones para enjuiciar a militantes y candidatos de este partido político, y también, afirmó, se busca debilitar la candidatura de Américo Villarreal.

"En Tamaulipas se está jugando la suerte del país y de la cuarta transformación, en Tamaulipas se está dando una batalla muy desigual entre la torpe y terca violencia de la mafia del poder tamaulipeco y las posibilidades de traer un cambio que garantice progreso y esperanza", indicó Palacios.

Luis Ernesto Palacios indicó que la conferencia de prensa que dio el mandatario tamaulipeco muestra que éste se ha ungido como el jefe de campaña del candidato del PAN a la gubernatura.