Posponen desafuero de Úrsula Salazar

La audiencia para la declaración de Procedencia de Enjuiciamiento Penal en contra de la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, - la cual se llevaría a cabo a las diez horas de este miércoles – fue suspendida indefinidamente debido a una inasistencia de cinco de los siete integrantes de la Comisión Instructora.

"Se iba a tratar la admisión de pruebas que ofertamos, y en su caso, desahogo con reglas de juicio oral... yo creo que no vinieron porque se iban a ver en ´camisa de once varas´; esperamos que la Comisión de junte y llegue a un acuerdo, nos notifique de nueva fecha o bien en su caso tal vez reflexionen y mejor sobreseen este juicio", declaró el abogado de la diputada Úrsula Salazar, José Isabel Luna Chávez.

Cabe recordar que fue la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado quien solicitó la declaración de Procedencia en contra de la diputada Salazar Mojica por el probable delito de Cohecho cometido, supuestamente, en el año de 2018 mientras se desempeñaba como jefa de Recursos Humanos y Finanzas del CONALEP plantel Tampico; el 11 de mayo la Mesa Directiva del Congreso local dio trámite de turno a la Comisión Instructora, realizándose ya algunas sesiones previas.

"– No podría considerarlo como desistimiento tácito – la ausencia de los diputados del PAN – porque no es así, simplemente se notó que por algo no vinieron, por estrategia no vinieron, hay que descifrar esa estrategia, lo que sí es que no los dejó bien parados el día de hoy", los diputados ausentes son: Félix Fernando García Aguiar, Edmundo José Marón Manzur, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez y Lidia Martínez López por el PAN, y Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde del PRI; mientras que por Morena estaban presentes Humberto Armando Prieto Herrera y Juan Ovidio García García.

El abogado Luna Chávez confió que en los próximos días se notifique la nueva fecha para presentar medios probatorios a favor de la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, "esperemos que no se junten en lo ´oscurito´ y saquen una nueva fecha y no nos notifiquen... La ley no contempla esto, las reglas del procedimiento – que son antiguas –y vamos a ver qué sorpresa – ¿podría ser indefinido esto? –, la verdad es que hay mucha ´laguna´ que hay que ver qué es lo que establece la Comisión, tomemos en cuenta que la Comisión – los que dominan – es gente del PAN, no la gente de Morena".