Playas listas para la Semana Santa

Cuando los verificadores detectan un expendio o negocio que esté en malas condiciones se clausura el negocio y se reporta inmediatamente, hasta ahorita no hemos tenido ningún caso.¨ Alberto Moctezuma Castillo, comisionado estatal de COEPRIS

Las aguas de las playas tamaulipecas se encuentran aptas para recibir a los millones de visitantes que se esperan esta temporada de Semana Mayor, señaló COEPRIS (Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), así como indicó que el operativo de inspección continuará las próximas semanas tanto en albercas, balnearios y ríos de la entidad.

"Estamos tomando las muestras de agua en todo el litoral tamaulipeco desde Matamoros hasta Soto la Marina, Miramar, Tampico, en balnearios, ríos, playas y albercas, hasta ahorita todo está bien, las playas están en condiciones de recibir a los visitantes", informó el comisionado estatal de COEPRIS, Alberto Moctezuma Castillo, "tampoco hay hasta ahorita algún dato de alarma por marea roja en nuestras playas".

Durante la temporada vacacional de Semana Mayor 2022 se registró una visita aproximada de ocho millones de turistas, principalmente a destinos de sol y playa como Miramar, Bagdad o La Pesca, y en menor medida en áreas naturales o pueblos mágicos al interior de la entidad, esta temporada se prevé una concurrencia similar considerando la disminución en restricciones por la pandemia de COVID-19 y la reducción de contagios y fallecimientos por esta enfermedad.

Moctezuma Castillo recordó que paralelamente se lleva a cabo un operativo en restaurantes, en particular con venta de alimentos marítimos, "cuando los verificadores detectan un expendio o negocio que esté en malas condiciones se clausura el negocio y se reporta inmediatamente, pero hasta ahorita no hemos tenido ningún caso"; en ese sentido COEPRIS lanzó una serie de recomendaciones como no consumir alimentos crudos como en el caso de los ostiones.

Otras recomendaciones como comprobar que los pescados sean frescos, que tengan ojos firmes y brillantes, carne firme, y escamas unidas y adheridas a la piel; mantener los alimentos a temperaturas seguras, ya sea calientes a más de 60 grados Celsius, o refrigerados por debajo de los 5 grados, y no dejar la comida a temperatura ambiente por más de dos horas.

COEPRIS estará funcionando durante la temporada con sesenta inspectores verificadores en todo el estado de manera itinerante, con especial presencia en playas y otros destinos turísticos, "cuando se detecta o notifican de alguna alerta de que hay una intoxicación alimenticia por mariscos llevamos la cadena desde donde se obtuvo, y donde se pescó, para poder descartar riesgos".