Analiza Congreso renovación del PJ en Tamaulipas

Por: Christian Rivera

Noviembre 08, 2024 -

El Congreso de Tamaulipas dio entrada a la iniciativa de reforma para renovar la totalidad de los cargos de jueces y magistrados del Poder Judicial de Tamaulipas .

La mañana del jueves, la Mesa Directiva del Pleno turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa presentada por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, que contempla cambios en 13 artículos de la Constitución local. Recibió el respaldo de 24 votos de diputados de Morena, PT y el PVEM y ocho en contra del PAN, PRI y MC. Se ordena la convocatoria para elegir por voto directo a los 11 magistrados y 116 jueces, a celebrarse el primer domingo de junio de 2025, y se les tome la protesta de ley el 1 de octubre para un periodo de 11 y 8 años, según el número de votos que obtengan en los comicios; es decir, ocuparán los espacios hasta el 2033 y el 2036.

El documento plantea la desaparición del Consejo de la Judicatura para dar pie a dos órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración del Poder Judicial; ambos tendrán facultades y atribuciones distintas.

En los argumentos para efectuar la renovación total de los juzgadores locales, el gobernador señaló que existen vicios en la emisión de resoluciones, afectando la impartición de justicia pronta y expedita.

"Como en todo el país, las y los tamaulipecos requieren que los órganos encargados de impartir justicia estén integrados por personas honorables, honestas, profesionales y confiables que respondan a los intereses del pueblo y no a los de quienes las propusieron", argumentó el gobernador en su iniciativa.

Deberá declararse la apertura del proceso electoral extraordinario 2024-2025 por el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) una vez que entre en vigor el decreto que avala la reforma judicial.

Quienes ostentan actualmente un cargo de magistrado o juez serán tomados en cuenta en automático como candidatos a postularse por ese mismo cargo, a menos que renuncien a su candidatura o se postulen para participar en otro espacio.

¿Cómo se definirán los cargos a renovarse? El Consejo de la Judicatura del PJ estatal entregará al Congreso un listado con la totalidad de los cargos de juzgadores con sus respectivas circunscripciones territoriales y especialización por materia, género, vacancias, renuncias, retiros programados y demás que lo ameriten. El Congreso tendrá un mes, a partir de la entrega del documento, para emitir la convocatoria de elección.

Las boletas que imprima el Ietam deberá contar con el cargo a renovarse, los nombres de los candidatos por orden alfabético, iniciando con el apellido materno y la especialización por la que contiende, es decir, en materia civil, familiar, penal, justicia adolescente, entre otros.

CONDICIONAN RETIRO; DESAPARECEN FIDEICOMISOS

Los magistrados que no presenten su renuncia al cargo antes del cierre de la convocatoria de registro como candidatos, no recibirán su liquidación equivalente a tres meses de salario íntegro, y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como las prestaciones a las que tienen derecho.

"Las Magistradas y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2024-2025, no serán beneficiarias del haber de retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria, misma que tendrá efectos al 30 de septiembre de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño".

También se ordena la desaparición de fideicomisos y fondos, mandatos o contratos análogos, y los recursos remanentes serán entregados a la Secretaría de Finanzas del Estado, que será destinado para la implementación de la reforma judicial.