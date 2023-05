Quieren maestros más apoyo y dinero

"Eso lo vamos a platicar con el señor gobernador y con nuestra secretaria de Educación lo que queremos mañana o pasado, ir planteando necesidades que tienen los maestros de Tamaulipas" Arnulfo Rodríguez Treviño, Secretario general del SNTE de la Sección 30

EL MAÑANA/Staff.- Los maestros de Tamaulipas buscan obtener apoyos con el Gobierno del Estado además del aumento salarial del 8.2% que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló el secretario general del SNTE de la Sección 30, Arnulfo Rodríguez Treviño.

APOYOS

Se esperan destrabar apoyos para la compra de anteojos o lentes de contacto para los maestros, así como para becas para sus hijos.

"Lo estamos destrabando porque son conquistas constitucionales, y llega el momento, que no sé por qué, se dejaron perder, porque cómo es posible que yo cubra un interinato y no me lo paguen, que tienes una plaza del Estado, te vas con Dios y a tu familia ni siquiera le dan pago de marcha", aseveró.

En ese sentido, dijo que se reunirá con el gobernador Américo Villarreal Anaya y la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, para hablar sobre las necesidades que tienen el personal docente de Tamaulipas.

"Eso lo vamos a platicar con el señor gobernador y con nuestra secretaria de Educación lo que queremos mañana o pasado, ir planteando necesidades que tienen los maestros de Tamaulipas".

Los apoyos se buscarán para los más de 16 mil maestros que hay en Tamaulipas, y la falta de apoyos ha afectado a miles de docentes en la entidad, por lo que se debe seguir luchando por las conquistas laborales: "Tenemos que tocarle el corazón al doctor (Américo Villarreal). No es un capricho mío, es un sentimiento que los maestros quieren".

Anunció que no "tiene prisa" para conseguir esos apoyos y bonos extras, toda vez que recién inicia su gestión como secretario general del SNTE, al igual que el sexenio del gobernador Villarreal Anaya.

Sobre el incremento salarial que anunció López Obrador, explicó que el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, debe llamar a los dirigentes de cada sección para presentar la propuesta, sea aprobada y se turne a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al presidente de la República.

Una vez aprobado, se informará todo lo que conlleva el aumento salarial y cómo se clasificará el mismo.

"Tenemos que acordarlo nosotros, que es la opinión de todos los dirigentes del país. Se aprueba y se le manda la respuesta a la SEP, y se comunica al presidente. Ya nosotros venimos a entregar el dato, lo que calificó nuestro presidente".