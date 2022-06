Piden freno a barras libres

{"quote":"Hay muchos servicios que pudieran contratar y muy económicos, si tienen para la ´promo´ pues veinte pesos para que los lleven a su casa no creo que no lo puedan pagar, más vale que lleguen sin carro a la casa a que no lleguen* Guillermo Gerardo Hernández Valdez Director de Seguridad, Tránsito y Vialidad"}

"Estamos atendiendo el tema y estamos pegados a eso, aunado a que todos los días hay un operativo que se llama ´Colonia Segura´ que es en coordinación con Policía Estatal, Guardia Nacional, SEDENA, Tránsito municipal, y es hacer labor de vigilancia en los perímetros de mayor injerencia delictiva que nos marca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ahí mismo se han operativos para checar vehículos de alcoholemia o que no lleven armas".

El fin de semana pasada se registraron cinco accidentes de tránsito en donde los conductores se hallaban en estado etílico, esto como consecuencia de promociones en bares y ´antros´ por promociones; el funcionario municipal recomendó retomar campañas como el ´conductor designado´ o contar con servicios de taxi – o de plataformas – para ayudar a llegar a sus clientes a sus hogares en caso de ingesta abundante de bebidas alcohólicas.

"El problema no es la apertura de los centros nocturnos, o los negocios, eso es un beneficio para la ciudadanía porque crea fuentes de empleo, el problema es que se apeguen a los reglamentos de Alcoholes y del Municipio – y del Estado – para la apertura y cierre, y que no implementen los ´2 por 1´, ´barra libre´ y etcétera, porque eso nos hace que haya un exceso de injerencia de alcohol por el motivo de que se va a cerrar la barra y comienzan compre y compre para poderse ir".

Por su parte, el titular del Departamento de Alcoholes y Espectáculos del Municipio, Eduardo Alejandro Uribe Doria, coincidió al señalar que se podría enviarse una iniciativa al Congreso del Estado para prohibir de manera tajante ese tipo de promociones; "quiero hacer un llamado a los propietarios de los centros nocturnos, de restaurantes, que monitoreen a sus clientes y les ayuden a llegar a sus casas; hay muchos servicios que pudieran contratar y muy económicos, si tienen para la ´promo´ pues veinte pesos para que los lleven a su casa no creo que no lo puedan pagar, más vale que lleguen sin carro a la casa a que no lleguen", puntualizó Hernández Valdez.