Urgen reforma para castigar a candidatos que cometan fraude en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tam.- A Tamaulipas le urge una reforma a la Ley Electoral que le permita a las autoridades electorales aplicar sanciones más severas a los candidatos a alcaldes, diputados locales, síndicos y regidores que se les comprueben fraudes en las campañas.

La consejera presidenta de la Comisión para los Procedimientos Administrativos Sancionadores en el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Marcia Laura Garza Robles, señaló que el Congreso local debe plantear cambios a la ley para poder aplicar sanciones y multas a los actores políticos que violen la normativa en las campañas, pues en el proceso electoral 2023-2024 se detectaron violaciones, pero no se aplicaron sanciones de importancia, porque no se prevén en la ley.

"Yo sí creo que hay muchas, no sólo este ejemplo, hay muchos ejemplos de áreas de oportunidad que se ocupan para una reforma. Me parece que una reforma a las leyes electorales es urgente y muy necesaria".

Pero no sólo una reforma porque sí, sino que debe estar fundada y motivada y, sobre todo, que se llame a las autoridades del Ietam y del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) que son las que se rigen por la materia y están para que se respeten los lineamientos.

"Nunca nos llaman ni al Instituto ni al Tribunal para dar opiniones de dónde vemos las áreas de oportunidad, por ejemplo, qué es lo que nosotros estamos advirtiendo que nos hace falta como para poder tener mejores resultados. Si eventualmente sea una reforma, pues ojalá se tomen en cuenta y escuchen a las partes involucradas, social, civil, partidos políticos, pero insisto, las autoridades electorales, para que puedan analizar qué es lo que estamos advirtiendo", acotó.

El Ietam sancionó a los alcaldes que lograron la reelección, Carlos Peña Ortiz de Reynosa, y Eduardo Gattás Báez de Victoria, por uso indebido de recursos públicos y la difusión de imágenes de niños en su propaganda electoral, respectivamente. Pero ambos mantienen los cargos, porque las sanciones consisten en apercibimiento .

"Este hecho en concreto de las sanciones, en procedimientos administrativos sancionadores, es urgentísimo, porque entonces, para mí, la verdad, lo digo a título personal como servidora pública, para mí es un poco frustrante, no poder hacer más y no solo eso, sino acotarme a la norma, porque es lo que tengo que hacer".

Ya que como autoridad electoral reciben cuestionamientos de la ciudadanía de por qué son tan flexibles con los candidatos cuando se comprueba que cometieron fraude a la ley electoral vigente.

"Y dices, híjole, me gustaría poder hacer otra cosa, no puedo hacerla porque a eso me acota la ley, y creo que tienen toda la razón, porque en una lógica ciudadana y real de lo que pasa día con día, sí es evidente que está faltando algo. O sea, sí es evidente que la ley necesita un cambio".

Sostuvo que hay muchas alternativas para aplicarles sanciones a los candidatos que cometen faltas, como computarles el gasto de algo que les están señalando y que no reportó, y hasta prefieren pagar la multa y queda la mala conducta.

"O sea, si lo que la ley busca es inhibir conductas, creo que sí tenemos que replantear qué es lo que se señala en la ley".