Denuncian falta de médicos, especialistas y medicinas

"Tengo tres meses de andar batallando porque se me tapó un oído, yo pertenezco a la consulta de la tarde en el consultorio número 2 y ahí no hay médico, a veces está uno y a veces está otro", dijo don Secundino Zapata Castillo, derechohabiente de la Unidad de Medicina Familiar número 67 del IMSS en la localidad, "el día primero – de julio – no había médico, de ahí me despacharon al consultorio 5, después del consultorio 5 me pasaron al 1 y es un batallar con ellos".

La receta expedida por el doctor Francisco González Bautista de esa UMF ordena la aplicación de aceite mineral en ambos oídos y un lavado ótico posteriormente, así como una caja de Clorfenamina – KY6 – para dolor de cabeza, fiebre, congestión nasal, cuerpo cortado, estornudos, escurrimiento nasal y ojos llorosos, "son para el dolor de cabeza, pero a mí lo que ando malo es del oído no de la cabeza", reclamó.