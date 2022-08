Maestros solicitan actualizar el padrón

De acuerdo con la vocera de dicho programa, Rigel Guzmán, informó que en torno a este proceso de elección sindical, existe mucha desinformación y una campaña que trata de dividir al magisterio para debilitarlo.

"Lo que estamos haciendo es organizando nos y no vamos a permitir imposiciones. Están manejando que hay una línea y no es así. En eso estamos todos, dando a conocer que habrá un ejercicio democrático porque la mayoría de los maestros no lo sabe".

Rechazó que haya línea y que al menos los maestros que pertenecen al PRONI se están organizando para informar a la base porque, puntualizó, no van a permitir que haya imposiciones ni injerencia de gobiernos ni partidos políticos.

La única línea que se va a seguir es la que dicte el magisterio a través de su voto el día de las elecciones, precisó la representante de los asesores del idioma inglés en educación básica, los cuales por cierto continúan en su lucha por mejorar sus condiciones laborales.