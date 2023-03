Pandemia cumple 3 años

Cd. Victoria, Tam.- A unos días del tercer aniversario del primer caso positivo de COVID-19 en México, y a casi dos semanas para conmemorar la llegada de la pandemia a Tamaulipas (16 de marzo de 2020), no se tiene informe por parte de las autoridades para declarar superada la emergencia sanitaria por lo que las medidas preventivas continuarán de manera indeterminada.

"No sabemos cuánto dure esta situación, ahorita sigue en ese proceso, han ido variando las cepas del virus y por eso se ha seguido trabajando en esto." Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- A unos días del tercer aniversario del primer caso positivo de COVID-19 en México, y a casi dos semanas para conmemorar la llegada de la pandemia a Tamaulipas (16 de marzo de 2020), no se tiene informe por parte de las autoridades para declarar superada la emergencia sanitaria por lo que las medidas preventivas continuarán de manera indeterminada.

Esto lo apuntó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, "en la circunstancia de pedirle que se re vacune a la gente porque sí... aunque no son de gravedad (los casos) se siguen presentando casos de COVID".

DATOS

Según el Gobierno estatal se cuenta con 183 mil 595 casos acumulados desde su aparición en Tamaulipas con ocho mil 111 defunciones lo que se traduce a un 4.42 por ciento de mortalidad.

En México se han registrado siete millones 459 mil 860 casos positivos con una mortalidad en el 4.46 por ciento de los casos (333 mil 038 defunciones), es decir, Tamaulipas se localiza ligeramente por debajo de la media nacional en mortalidad por COVID-19.

El primer caso confirmado a nivel nacional fue un hombre de 35 años, residente en la Ciudad de México, y con antecedente de viaje a Italia.

Para el caso de Tamaulipas el primer paciente positivo fue un hombre de 55 años, residente en Altamira pero originario de Malasia, con antecedente de viajes a España; a este le siguieron una jovencita de 23 en Reynosa y una mujer de 33 en Ciudad Madero con antecedentes de viajes a Estados Unidos, e Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y España, respectivamente, estos casos importados mientras que las semanas siguientes inició la transmisión local.

"Nos ha ido disminuyendo mucho los casos y la letalidad, y por eso hemos bajado la guardia, por eso insistimos en que no nos agarre desapercibidos y por esto estamos vacunando cada cuatro o seis meses, esas son las indicaciones y no hay que cambiarlas", Hernández Navarro agregó que "no sabemos cuánto dure esta situación, ahorita sigue en ese proceso, han ido variando las cepas del virus y por eso se ha seguido trabajando en esto".