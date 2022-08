Advierten por ciberfraudes

Son estafas – robo de identidad –, te roban todo lo que tengas enlazado a tu teléfono, si tienes enlazado Facebook lo roban con contraseñas, hay gente que pide dinero que por que lo tienen secuestrado y marcan al número y no contestan* José Calanda Montelongo, coordinador de la Mesa de Seguridad Ciudadana de Victoria

RECOMENDACIONES

"La recomendación es que la gente no se ´ganche´ y no conteste números que no conoce, son viles estafas y cuando te enlazas a la página que te marca te vacía los contactos del teléfono – Facebook – y de todo lo que tengas", advirtió el coordinador de la Mesa de Seguridad Ciudadana, José Calanda Montelongo, "y ahí empieza otra historia porque te empiezan a chantajear, o a tus amigos o contactos, la recomendación es no abrir enlaces de números desconocidos".

Recientemente circuló el mensaje: ´Hola, Mercado Libre está contratando personal de revisión de pedidos en línea. Más de 2900 pesos/día´, fragmento del texto difundido a través de la red social de Whatsapp con el número +62 859-7457-4888; cabe destacar que el prefijo de marcación +62 corresponde al país asiático de Indonesia, asimismo, el mensaje viene acompañado por un link que enlaza a una dirección en internet.

"Son estafas – robo de identidad –, te roban todo lo que tengas enlazado a tu teléfono, si tienes enlazado Facebook lo roban con contraseñas, hay gente que pide dinero que por que lo tienen secuestrado y marcan al número y no contestan, pero no contesta porque ya bloquearon el número", Calanda Montelongo apuntó que por el momento no se conocen casos ocurridos en esta localidad, aunque destacó que en muchas ocasiones las víctimas no denuncian por vergüenza, "la recomendación es; no contestes lo que no conoces".

El coordinador de la Mesa de Seguridad agregó que en otras ocasiones los infractores se comunican desde otros estados pero con números telefónicos con claves LADA de la localidad – 834 –, esto para entorpecer las investigaciones así como para ganarse la confianza de la víctima potencial, "y cuando se dan cuenta de que están descubiertos cambian el chip y se pierde ese número", por lo que reiteró el llamado a no contestar mensajes o llamadas de números desconocidos.

