Urgen depuración de notarías públicas en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- A Tamaulipas le urge una depuración total en las notarías públicas en el Estado, más allá de las cancelaciones que se han efectuado en los últimos meses por presuntas irregularidades, señaló el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Gilberto Ávalos Martínez.

La Secretaría General de Gobierno retiró las patentes notariales otorgadas semanas antes de concluir el sexenio 2016-2022, por detectar irregularidades en la entrega de las patentes y las fiats para una notaría, entre las que se encuentran falta de exámenes, falta de experiencia, y presencia de testigos de la Dirección de Asuntos Notariales. Desde entonces han lanzado convocatorias para cubrir esos espacios dentro de lo que marca la Ley de Notariado de Tamaulipas.

"Me agrada que hayan hecho esa depuración de notarios, porque hay muchas personas, muchos notarios que no deberían de estar fungiendo como notarios públicos. Falta aún mucho, falta todavía que se depure bien, porque hay muchas personas que no deberían de ser notarios", dijo.

El presidente de abogados en el estado señaló que la Dirección de Asuntos Notariales debe ser más rigurosa al momento de la evaluación y entrega de las fiats, y se les entregue a los profesionistas preparados.

Adelantó que en las notarías que se están concursando participarán algunos miembros del Colegio, al considerar que tienen la experiencia y conocimientos para ocupar uno de los cargos de mayor rango en el área de derecho, y que solo se entregan por el gobernador del Estado en turno.

Sin embargo, reconoció que la entrega discrecional de las notarias por parte de los gobiernos estatales es una práctica que se ha realizado por muchos años, y se debe erradicar y aplicarse reglas más estrictas para evitar que los abogados que reciban el nombramiento realmente lo merezcan y no por ser cercanos a los gobiernos en turno.

"Así es, esto viene de años, de administraciones pasadas, esto no es de ahora y se ha estado prolongando en el tiempo y ya es hora de que se acabe con todos esos vicios, por eso se debe hacer una depuración completa y darle oportunidad a nuevas personas con nuevas capacidades, que sean honestos y serios y responsables en este quehacer de la notaría pública", señaló.