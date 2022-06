"No voy a callar...": madre de menor agredida exige justicia

"No voy a callar, no voy a callar y no me van a hacer callar lo que pasó, mi hija sigue con la misma insistencia y no me creen... por vídeos no hay nada pero yo no voy a dudar de la palabra de mi hija, una menor, siempre dicen que no hay que violentar la cuestión del menor ni dudar y yo no dudo de mi hija, no voy a dudar jamás; voy a llegar hasta lo último así me pase lo que le ha pasado a las demás activistas, así me pase lo que le ha pasado a gente inocente que está en prisión yo no me voy a detener".

Los hechos habrían sucedido el pasado jueves dos de junio al interior del colegio ubicado en el 20 Allende y Bravo, en la zona centro de esta capital, según narró los hechos la madre de la ofendida al regresar a casa encontró manchas de sangre en la ropa interior de la menor, llevándola al Hospital Civil para una revisión médica encontrándose indicios de abuso sexual; la madre de la víctima acudió ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres en donde se abrió la carpeta de investigación 803/2022 sin que a más de una semana haya avances.