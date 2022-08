Transición sin diálogo

"Esperaba una transición ordenada, rigurosa, eficiente como lo establece la ley en la materia, esperaba entendimiento, colaboración, y sobre todo responsabilidad a lo largo de este ejercicio", lamentó el gobernador electo.

"Sin embargo, a la luz de los hechos por parte del gobernador y su círculo cercano de colaboradores estamos encontrando una conducta y una actitud sin diálogo, sin interlocución y en lugar de colaboración han intentado colocar toda clase de obstáculos para la buena marcha de la próxima administración, y para que la transición sea realmente eficiente, cordial y responsable", expresó.

El anuncio se llevó a cabo un salón ubicado en la zona sur de esta capital a donde acudió el senador Faustino López Vargas, diputados locales, los alcaldes de municipios como Nuevo Laredo, Díaz Ordaz, Reynosa, y Victoria, entre otros invitados.

Fue el mes de junio cuando arrancó la conformación del equipo que estará encabezado por Jesús Lavin Verástegui –exdirector de la Facultad de Comercio y Administración Victoria–, y contará con nueve Integrantes, nueve asesores, un subcoordinador de Sistemas, un subcoordinador Técnico, tres subcoordinadores; y tres grupos de seis responsables de Grupo, auxiliares informáticos, auxiliares de gabinete, auxiliares de campo.

Será este quince de agosto cuando el gobernador saliente, Francisco García Cabeza de Vaca, recibirá en su oficina la notificación para las primeras reuniones a partir del primero de septiembre cuando se hará la designación del Comité de Enlace y la solicitud al Gobierno del Estado para la designación del responsable de despacho del saliente; el dos de ese mes será la primera reunión con funcionarios de la administración saliente y el treinta el acto de Entrega-Recepción.

"Pero ya no esperamos cordialidad política, no han entendido que el Pueblo de Tamaulipas decidió rechazando de manera mayoritaria la continuidad", Villarreal Anaya recordó que este proceso es inédito para la historia reciente de la entidad, señaló que antes de 2016 todas las Entrega-Recepción fueron entre funcionarios electos de un mismo part ido político mientras que la administración saliente – la primera de la alternancia – se realizó en un ambiente de respeto, "en esta ocasión el cambio de mandos es evidentemente entre personas distintas, no solo ideológicamente sino que entienden el sentido del servicio público desde puntos de vista diametralmente opuestos".

El gobernador electo recalcó que el equipo de Transición estará integrado por mujeres y hombres de probada honestidad por lo que todo el proceso desde su inicio hasta su culminación se hará público y se darán a conocer los hallazgos sobre irregularidades en la administración estatal saliente, en donde lamentó por ejemplo el súper endeudamiento en los años del 2016 al 2022.

"En seis años la deuda pública creció más de 33 por ciento y hoy es superior a los 16 mil millones de pesos, a estas cifras debemos sumar la deuda indirecta que hasta este momento no conocemos con precisión pero que igualmente condiciona nuestra gestión y podría impactar con retrasos temporales las acciones y objetivos de la Transformación que nos proponemos", en este sentido, los más de cuatrocientos integrantes del proceso habrán de revisar ´con lupa´ todos los contratos, gastos de asesores externos, contratos y convenios de arrendamientos y consultorías.

Además, en el proceso irán acompañados de Colegios de Profesionistas; Cámaras y Grupos Empresariales; Instituciones Educativas; y Asociaciones Civiles como testigos de honor, y el objetivo de esto será elaborar un diagnóstico del estado que guardan las estructuras organizacionales de Gobierno, inventario de materiales, equipo, estados presupuestales y financieros, "el Pueblo fue el que nos dio el triunfo a pesar de maniobras, argucias y mentiras, fue claro, contundente y legal, tal y como lo confirma la resolución dada a conocer el pasado fin de semana ha quedado confirmado que los absurdos alegatos de la nomenclatura panista son infundados e inoperantes".