Fracasa la búsqueda de agua

Ciudad Victoria, Tam. – La empresa contratada para realizar perforaciones ultraprofundas no logró encontrar agua , a pesar de realizar una inversión de 10 millones de pesos, reveló el director general de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas (CEAT), Raúl Quiroga Álvarez.

SIN CONSEGUIR AGUA

De origen ucraniano, la empresa Grupo Semper, especializada en el mercado de exploración de recursos naturales, alcanzó los 600 metros de profundidad en dos puntos de trabajo en Ciudad Victoria en la búsqueda de agua, pero no lo consiguió.

"No se encontró agua, llegamos a poco más de 600 metros de profundidad, no se encontró agua, todo lo que se perforó transcurrió en la Formación Méndez, que es una formación geológica que nos indica que no hay agua", dijo.

El proyecto inició en la capital del estado, y de los resultados se utilizaría como una nueva fuente de abastecimiento en otros municipios que presentan severos problemas de sequía, como Ciudad Victoria, y que no se había considerado en las últimas décadas en Tamaulipas.

Durante el arranque de las perforaciones, a principios de diciembre del año pasado, el gobernador Américo Villarreal Anaya explicó que la empresa eligió el sitio de perforación conforme a su tecnología satelital, y se les pagaría sólo si se localizaba el recurso hídrico.

Por su parte, el director general de la CEAT precisó que el Estado no pagó los 10 millones de pesos, sino que fue una inversión por parte del sector privado, de la cual se erogó cinco millones por cada uno de ellos.

"La misma empresa, recientemente, nos dijo que en virtud de que no se ha pasado de esta formación geológica y que llevan más de 600 metros, ellos consideran que por lo pronto esos dos son pozos que no van a dar agua".

Sin embargo, no se descartó la posibilidad que se realicen más perforaciones ultra profundas próximamente en la capital del estado o en otros municipios, como en la región del altiplano.

"Lo bondadosos de esto es que el gran riesgo lo corrió la empresa, la empresa dijo: Si no sacamos agua, no nos pagan por el agua".