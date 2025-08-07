No hay cancelación de proyectos por inseguridad

Pese a la percepción de inseguridad en ciudades como Reynosa y Tampico, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, aseguró que ninguna inversión ha sido cancelada y que el crecimiento económico del estado se mantiene sólido.

"No ha afectado en lo absoluto en el tema de las inversiones que ya están contempladas y confirmadas para el Estado. No tenemos ninguna cancelación. Las inversiones, tanto extranjeras como nacionales, siguen como en viento en popa", afirmó la funcionaria.

Cantú Deándar destacó que el dinamismo económico en Tamaulipas no se ha detenido y señaló que los indicadores oficiales respaldan esa tendencia.

"Ustedes acaban de ver el último dato del INEGI con un crecimiento del 2.3% en el Estado de Tamaulipas. Estamos muy contentos", dijo.

Aunque reconoció que el tema de seguridad no es de su competencia directa, la funcionaria afirmó que mantiene plena confianza en las estrategias del gobierno estatal para garantizar estabilidad.

"Le tengo toda la confianza a nuestro gobernador Américo Villarreal, que día a día él tiene sus mesas de seguridad y el cual han funcionado en mucho sentido de la palabra", señaló.

Sobre si las empresas manifiestan inquietud por la situación de violencia en la entidad, insistió que los ejecutivos y empresas internacionales no han referido desconfianza.

"No, ninguna. De hecho, tenemos también una dirección de atención a la empresa establecida y ellos inmediatamente se comuni-

can con nosotros cuando tienen algún tema de inseguridad y por lo general se soluciona".

En cuanto a la cartera de inversiones, informó que durante el primer trimestre del año se recibieron 239 millones de dólares en Tamaulipas, y en los próximos días se actualizarán las cifras correspondientes al siguiente periodo.

Asimismo, subrayó el respaldo que el gobierno estatal y federal han brindado a las pequeñas y medianas empresas, a través de programas de financiamiento.

"Entre los apoyos que se han estado dando con el gobierno federal a toda nuestra gente, los programas del bienestar, aparte el gran apoyo que se ha dado en Fondo Tamaulipas para las pequeñas y medianas empresas han sido muy importantes en estos casi tres años de gobierno", afirmó.

En ese contexto, explicó que entre 2023 y 2024 se destinaron mil 200 millones de pesos al programa Impulso, y que este año se pondrán en marcha mil millones de pesos más en créditos, con montos que van desde 500 mil hasta 5 millones de pesos.

En conclusión, la secretaria enfatizó que la percepción de inseguridad no ha tenido impacto en las decisiones de inversión.



